Skokanem roku je Švihov, nebývalému nárůstu návštěvnosti pomohla Popelka

K poslednímu září do středověkého areálu zavítalo 44 167 lidí. To je oproti minulému roku nárůst o více než 11 tisíc návštěvníků. O hradě bylo letos slyšet více než v minulých letech.

„Stále se snažíme naše prohlídkové trasy zatraktivnit. Výrazně vzrostla návštěvnost hlavního okruhu. Prohlédlo si jej o čtyři tisíce lidí více než loni. Ale nejvíce k navýšení počtu návštěvníků přispěla nová výstava. Na expozice, které jsme tu měli v minulých letech, vždy přišly tak dva tisíce lidí. Na Popelku k 29. říjnu dorazilo kolem 12 tisíc návštěvníků. To je velký posun,“ uvedl kastelán švihovského hradu Lukáš Bojčuk.

Přestože lidí přišlo tento rok výrazně více, než tomu bylo v minulosti, nebyl to žádný nezvladatelný nápor.

„Areál to ustál bez problémů. Musím ale říct, že občas to bylo hraniční. A jeden den už byl možná až za hranicí únosnosti areálu. Bylo to právě při otevření Popelčiny výstavy. Tehdy přišlo 2 500 lidí. Takový zájem jsme nečekali,“ doplňuje. Expozice představuje známé scény z jedné z nejoblíbenějších českých pohádek.

Vůbec nejnavštěvovanější památkou Plzeňského kraje byl hrad Rabí. Také tady zaznamenali poměrně výrazný nárůst. Zatímco loni si nejrozsáhlejší hradní zříceninu v republice prohlédlo 57 649 lidí, letos jich přišlo více než 60 tisíc. To pro tuto památku představuje návštěvnický rekord.

„Celorepublikově návštěvnost buď stagnovala, nebo dokonce mírně klesala. V Plzeňském kraji naopak vzrostla. Momentálně evidujeme 265 tisíc návštěvníků. Je to právě díky památkám, jako je Rabí, Kozel a zejména hrad Švihov. Tomu meziročně narostla návštěvnost nejvíce, a to i v celorepublikovém kontextu. Zvedla se o 37 procent,“ konstatuje Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, pod nějž patří také památky Plzeňského kraje.

Vyšší návštěvnost samozřejmě pomohla k lepším výnosům. Ty mají v současnosti hodnotu 19 milionů korun.

„Peníze investujeme do provozu, údržby a obnovy památek. V následujících letech se chceme především zaměřit na zvyšování kvality, protože samotná návštěvnost nemůže být jediným kritériem, byť jsou takováto čísla mediálně vděčná,“ podotýká Petr Pavelec.