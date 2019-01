VIDEO: Výbuch a plameny. V Přešticích muž odpálil upravenou pyrotechniku

„V ten moment jsem byl u kostela, takže jsem to přímo neviděl. Ránu jsem ale slyšel, a zahlédl jsem záblesk. Určitě nešlo o nic běžného,“ řekl iDNES.cz starosta Přeštic Karel Naxera.



Co přesně na náměstí vybouchlo a vzplálo zatím policisté nevědí. Uvedli pouze, že to byla zřejmě speciálně upravená pyrotechnika. Tu odpálil jednadvacetiletý muž.

Případem se zabývají policisté z oddělení obecné kriminality. Strůjce exploze je podezřelý z obecného ohrožení.

„Kriminalisté vyslýchají svědky, zjišťují, co vše bylo použito k přípravě, zda došlo ke zranění osob či škodám na majetku. Do současné doby nemáme informace o tom, že by byl někdo zraněn. Také jsme požádali o odborné vyjádření, zda tímto jednáním mohlo dojít k ohrožení života a zdraví a čekáme na výsledky,“ uvedla policejní mluvčí Martina Korandová.



Policie se zabývá také incidentem, který se odehrál Nový rok při ohňostroji ve Městě Touškově na Plzeňsku. Jedna ze světlic dopadla mezi přihlížející a lehce zranila dvě děti. Záchranáři je převezli do nemocnice.

„Naštěstí obě děti ještě ten den se mohly vrátit domů. Hlavní je, že jsou v pořádku,“ uvedla starostka Iveta Zajíčková.

Okolnosti události prověřují policisté. „Nyní provádíme výslechy a čekáme na lékařské zprávy o stavu zraněných. Policisté zjišťují, jaká byla příčina události a zda nedošlo k dalším poraněním či škodám na majetku. Požádali o odborná vyjádření, na základě kterých budou pokračovat v dalším prověřování,“ konstatovala Korandová.