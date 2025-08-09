Provoz pohotovostí přejde na pojišťovny. Lidé se bát nemusejí, tvrdí kraj

Jitka Kubíková Šrámková
  7:04
Velké změny v příštích měsících čeká oblast pohotovostí. Od začátku roku 2026 totiž povinnost pohotovosti zajistit přejde z krajů na zdravotní pojišťovny. I když se termín blíží a zbývá už jen necelých pět měsíců, není zatím jasné, kolik starostí krajům odpadne. Proto Plzeňský kraj pokračuje v přípravě výběrového řízení na rozšíření zubní pohotovosti v Plzni.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

„Od 1. ledna 2026 budeme zajišťovat základní rozsah stomatologických pohotovostí tak, jak nám to určí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění,“ uvedla bez bližších podrobností mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Vyhláška týkající se pohotovostí je v současné době v legislativním procesu na ministerstvu zdravotnictví a pojišťovny o další podobě pohotovostí vzájemně ještě jednají. Do té doby, než se domluví, žádné podrobnosti podle dalších pracovníků pojišťovny k dispozici zatím nebudou.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Tomáš Soukup z ANO uvedl, že stále probíhá příprava výběrového řízení na rozšíření zubní pohotovosti v Plzni, kde má přidání dalších kapacit vyřešit fronty na ošetření. „Protože nevíme, jak bude pohotovost pojišťovnami zajišťovaná, pokračujeme v našich plánech. Nechceme čekat, jak věci dopadnou, protože jsme přesvědčení o tom, že je rozšíření nutné,“ nastínil.

Lékaři na zubních pohotovostech nestíhají. Kraje řeší jejich rozšíření

Mělo by podle něj dojít k rozšíření pohotovosti na dvojnásobek kapacity. „Smlouva se standardně soutěží na čtyři roky, ale lze ji upravit nebo vypovědět. Dokonce došlo k dohodě s městem Plzní, že zubní pohotovost bude financovaná jak Plzeňským krajem, tak i městem,“ popsal Soukup s tím, že podmínky výběrového řízení by měly být k dispozici pro zájemce o poskytování této služby na konci srpna nebo na začátku září.

Původně se počítalo s faktem, že součástí rozšíření bude i takzvaná nízkoprahová ordinace pro lidi, kteří nemají zubaře a nemají ani dost peněz na návštěvy ordinací zaměřené na nadstandardnější výkony s doplatkem. Od tohoto nápadu však kraj upustil, protože na plán nekývly pojišťovny.

Podle Soukupa je složité vykazovat pojišťovně nízkoprahovou ordinaci. Pacienti by se totiž museli u nízkoprahového stomatologa zaregistrovat, což by už nebyla nízkoprahová záležitost. Kraj by podporoval jednoho konkrétního lékaře. To by pak bylo nezákonné zjednání konkurenční výhody proti ostatním zubařům. „Proto jsme od přípravy upustili,“ dodal Soukup.

Hejtmanství: Všechny smlouvy dodržíme

S ohledem na to, že pojišťovny budou mít nově na bedrech pohotovosti, bylo by podle něj logické, kdyby část peněz, které bude kraj do pohotovostí vkládat, šlo z veřejného zdravotního pojištění, a ne jako dosud z rozpočtu krajů.

„Bližší jednání neprobíhala, ale z diskusí vyplývá, že by nám pojišťovna uhradila část nákladů už zřizovaných pohotovostí. Bylo by to nejjednodušší řešení,“ nastínil Soukup. Bude to ale podle něj pro systém velký oříšek, protože každý kraj v České republice pohotovost zajišťuje trochu jinak.

Ve chvíli, kdy se do věci pohotovostí vkládají místo krajů pojišťovny, je na stole otázka, jestli v kraji zůstane stávající síť pohotovostí pro děti a dospělé včetně těch mimo nemocnice s urgentním příjmem. Právě pohotovosti v těchto nemocnicích mají totiž od začátku příštího roku zdravotní pojišťovny platit, ostatní ale ne.

Zdravotnictví potřebuje projít zásadní změnou, tvrdí náměstek hejtmana

„Lidé se nemusí o svoje pohotovosti bát, Plzeňský kraj je připravený dodržet všechny smlouvy,“ sdělil Soukup. Potvrdil, že pojišťovny by měly zajišťovat pohotovost od příštího roku v akutních nemocnicích, v nichž je urgentní příjem, což jsou Klatovy, Stod, Rokycany a Domažlice, kde pohotovost nejen zůstane, ale velmi pravděpodobně bude hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

„Říkám velmi pravděpodobně, protože ještě nemám prováděcí předpis,“ nastínil náměstek hejtmana. Kraji by podle něj měly tím pádem však přitéct peníze navíc. „Mluvilo se o šesti až devíti milionech korun ročně,“ uvedl Soukup.

Ve vzduchu tedy visí pohotovosti Tachov, Bor u Tachova, Sušice a Stříbro. „Tam dodržíme smlouvy a prozatím máme na kraji domluveno, že bychom rádi minimálně tuto síť pohotovostních služeb udrželi, i když nebudeme mít povinnost je zřizovat,“ popsal náměstek Tomáš Soukup.

