Naproti novému autobusovému terminálu v Plzni bude kancelářský komplex

Těžké stroje už poslaly k zemi halu, která dlouhá léta sloužila jako prodejna piva, zbouraný je i objekt bývalého autoservisu.

„Demolice by měly být dokončeny do září. V současné chvíli finišujeme dohodu o financování projektu, která by nám měla zajistit, aby na demolice mohla plynule navázat výstavba. Podle předběžných harmonogramů bychom mohli být hotoví do 20 měsíců,“ říká Adam Petr, jednatel společnosti Šumavská Gate, která stojí za projektem stejně pojmenované stavby.



Budova má tvar písmene U, ze vzduchu tak připomíná velkou bránu. Proto pojmenování Šumavská Gate.



Projekt počítá se dvěma podzemními a pěti nadzemními podlažími. V podzemí budou hlavně parkovací stání i s nabíjecími stanicemi pro elektromobily pro nájemce, jejich zaměstnance a jejich obchodní partnery.

Součástí podzemních prostor budou i stovky metrů čtverečních skladů. Parkování na úrovni terénu bude pro zákazníky obchodů v přízemí. Architekti s projektanty počítají i s kavárnou, součástí prvního patra bude kromě kanceláří atrium a terasa se zelení.

Ve vyšších patrech budou převládat kanceláře, součástí toho nejvyššího bude další terasa. První návrh budovy z přelomu let 2014 a 2015 počítal s částí budovy pro bydlení. Byty měly být v nejvyšších patrech. Tehdy za projektem stála ještě společnost Areál Šumavská Plzeň.

„Z analýzy trhu vyplývá, že v Plzni chybí desítky tisíc metrů kancelářských ploch. Z naší zkušenosti není vhodné míchat kancelářskou a bytovou funkci, byť by tu byl asi zájem o byty díky lokalitě projektu,“ vysvětlil Adam Petr.



Po loňském otevření autobusového terminálu a dokončení velké modernizace hlavního nádraží se v této oblasti pohybuje mnohem více lidí, než bylo dříve zvykem.

V nové budově by podle lidí stojících za projektem měli nájemci mít i kvalitní stravování, případně fresh bar s lehkým občerstvením, kavárna by měla sloužit k obchodním jednáním, ale zároveň má být otevřená pro návštěvníky areálu i lidi procházející kolem. Prostor tu bude i pro klientské centrum některé ze společností.



Adam Petr naznačil, že samotná výstavba může začít letos na podzim, ale i později. „V tuto chvíli jednáme se dvěma velkými nájemci, kteří se zajímají o pronájem až od roku 2022. Je tedy možné, že zahájení výstavby o pár měsíců řízeně odložíme. Pokud by však do projektu měl vstoupit nájemce, který by nás svou plochou a potřebou zahájení pronájmu v Šumavské Gate přesvědčil o uvedení budovy do provozu již v roce 2021, jsme stále schopni tento termín dodržet,“ uvedl Adam Petr.



Stavební ruch v oblasti mezi areálem pivovaru a hlavním nádražím začal v samém závěru 90. let minulého století, kdy se budova někdejší školy a planetária začala měnit v budovu Okresního soudu Plzeň-město.



Vedle průběžného opravování domů v této oblasti následovalo v roce 2007 zahájení výstavby hotelu Angelo u křižovatky ulic U Prazdroje a Nádražní přímo proti hlavní pivovarské bráně. Na budovu hotelu mělo navázat budování kancelářských a obytných budov na trojúhelníkovém pozemku směrem na Prahu podél silničního průtahu městem ve směru západ - východ.

Jenže na konci minulého desetiletí přišla ekonomická krize a investor projekt odsunul. V těchto dnech dělníci stavebních firem dokončují obě budovy projektu Hamburk Bussines center.