Pod patnáct jim určitě nebylo, rozporoval muž obžalobu ze znásilnění dcer

Podle spisu vlastní dcery, včetně té mentálně postižené, znásilňoval, aby se sexuálně uspokojil, když mu to s družkou neklapalo.



Státní zástupkyně v obžalobě popsala řadu případů, kterých se měl třiapadesátiletý muž dopustit. K činům docházelo od roku 2008 až do loňska na Příbramsku a Tachovsku.

„Nesouhlasím jen s tím věkem, ve čtrnácti letech to nebylo. Bylo jí přes patnáct, protože před tím byla na gynekologickém vyšetření, a tam byla panna. To samé bylo u druhé dcery, tam mohu odpřísáhnout, že pod patnáct let ne,“ prohlásil obžalovaný muž.



Dodal, že od ledna 2017 měl ve vesnici milenku a chodil za ní. „To jsem už neměl nic s dcerami. S milenkou jsem se rozešel, když jsem začal vztah se současnou ženou,“ prohlásil.

U jedné z dívek se rozvinula vážná posttraumatická stresová porucha. Muži hrozí až 12 let vězení. Státní zástupkyně v případě uznání viny uvedla, že pro obžalovaného požaduje trest ve druhé třetině trestní sazby.

Podle obžaloby bylo dívkám méně než 15 let

Obžaloba ovšem viní muže, že poprvé měl sex se starší dcerou v době mezi jejími 14 a 15, narozeninami.



„Využil toho, že nebyla schopna se mu pro nízký věk a menší sílu účinně se bránit. Svlékl ji, a i když mu říkala, aby toho nechal, chytil ji za ruce, přitiskl k posteli a souložil s ní. Vyvrcholil do ruky,“ popsala první z případů státní zástupkyně.

Popsala i další případy, kdy muž souložil nejen se starší, ale i s mladší dcerou, která je zbavena svéprávnosti. I u ní k tomu podle spisu došlo poprvé před jejími 15. narozeninami.

„Nebylo to násilím, ta nejstarší za to dostávala mobily a peníze. Ona s tím souhlasila,“ řekl teprve u soudu. „Když chtěla mobil, přišla sama, jestli bych jí dal nový mobil a že by ho chtěla. Sama na to přistoupila, na pohlavní styky,“ prohlásil před soudem. Nikdy v minulosti o kupování mobilů za sex dceři nemluvil.

Při výslechu na policii vysvětloval, že sex s dcerami měl proto, že tehdejší družka neměla o sex příliš zájem. Zneužívání starší dcery prý ukončil, když si dívka našla přítele. „Já už nechtěl. Kdyby otěhotněla, aby byla jistota, že je to jeho,“ uvedl muž u soudu.

Před soudem několikrát zopakoval, že selhal, když měl sex s vlastními dcerami. K mladší dívce zbavené svéprávnosti, kterou měl svěřenou do péče, uvedl, že té to vůbec nedocházelo. „Snažil jsem se, aby to nebylo, abych se udržel. Hrozně jsem si styk s dcerami vyčítal,“ uvedl.