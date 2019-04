Za pěstování konopí dostal bývalý voják u soudu šest let

Šest dalších spoluobžalovaných vyvázlo s podmíněnými tresty. Někteří z nich v minulosti také prošli českou armádou. Rozsudek není pravomocný.

„Podáváme ihned odvolání,“ prohlásil po poradě s devětatřicetiletým Burianem jeho advokát Robert Kaše. Burianovi hrozilo až 12 let vězení, jeho parťákům maximálně 10 let. I oni si nechali lhůty pro případná odvolání.



V závěru roku 2014 a po většinu následujícího roku tahle parta podle spisu provozovala několik pěstíren na Plzeňsku a v Tuchořicích na Lounsku v severních Čechách. Jejich fungování v rodinných domech a zemědělském stavení ukončila 19. října 2015 policie. Podle obžaloby prošlo rukama hlavního aktéra celého případu 14 kilogramů marihuany a ještě úkoloval ostatní.



„Nemáme sebemenších pochybnosti, že v objektech popsaných v obžalobě byly zřízeny a provozovany pěstírny konopí. Rostliny pak byly zpracovávany do podoby marihuany, což jsou toxikomanicky využitelné části rostlin, zejména jejich květenství,“ vysvětlil soudce Martin Kantor.



Většina odsouzených podle spisu zajišťovala provoz pěstíren, i když při výpovědích tvrdili, že o pěstírnách neměli nejmenší tušení. Tomáš Burian a Robert Eliáš podle soudce připouštěli, že některé pěstírny zřídili.



„Konopí jsme pěstovali a případně marihuanu získávali pouze pro svoji potřebu. Na kouření nebo k výrobě různých léčebných prostředků,“ hájili se podle rozsudku před soudem Burian s o generaci starším Eliášem.



„I pokud by soud akceptoval takovou obhajobu, pak by bylo zřejmé, že už takové jednání nese znaky trestného činu, protože oni konopí nejen pěstovali, ale i zpracovávali,“ upozornil předseda senátu.



I když se snažili všichni souzení zpochybňovat policejní odposlechy, ve kterých místo o marihuaně mluvili o vepřových řízcích, rybičkách nebo pěstování orchideí, podle soudců se nemohlo jednat o nic jiného, než o konzultace s Burianem o provozu pěstíren a zpracování rostlin.



Státní zástupkyně měla kromě odposlechů a zajištěných rostlin proti obžalovaným ještě jeden trumf. Souzený Jiří Orság se ke všemu nejen doznal, ale také usvědčil i všechny ostatní.

„Ti to nelibě nesli a snažili se jeho výpověď zpochybňovat. My mu ale věříme. Proč by ostatní křivě obviňoval? Doznával se k pěstování i zpracování rostlin, jeho výpověď není osamocený důkaz, ale zapadá do dalších okolností případu,“ odůvodnil soudce Martin Kantor.



Velké pěstírny konopí jsou podle zjištění policistů v Plzeňském kraji na ústupu, naopak ale přibývá varen tvrdých syntetických drog.



„V roce 2017 bylo v Plzeňském kraji odhaleno ve spolupráci s územními odbory 39 pěstíren a tři varny. V loňském roce to ale bylo 19 pěstíren konopí a už 13 varen metamfetaminu,“ uvedla před měsícem Markéta Fialová z krajského policejního ředitelství. Počet drogových trestných činů ale meziročně zůstal stejný.



Na velkých případech pracuje i Národní protidrogová centrála. „V roce 2018 jsme v Plzeňském kraji řešili 14 pěstíren konopí a 14 varen metamfetaminu,“ upřesnila mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková.