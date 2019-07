Dostala 17 let, pak ji pustili. Soud se vrací k nejasné vraždě miminka

Jana F. dnes přišla k soudu poprvé bez vězeňské eskorty, od ledna je totiž na svobodě. Případem se nyní zabývá stejný soudce, který ji loni v dubnu poslal na sedmnáct let do vězení.



Podle názoru soudců Nejvyššího soudu, kteří se v lednu zabývali dovoláním odsouzené, je stále nejasné, zda čin skutečně spáchala dvaatřicetiletá Jana F., a zda jde o „běžnou“ vraždu se sazbou od 15 do 20 let vězení.

Nejvyšší soud totiž nevyloučil, že by po doplnění dokazování mohl být případ nově posouzený třeba i jako vražda novorozence matkou, kde hrozí výrazně nižší trest od tří do osmi let vězení kvůli tomu, že žena jedná v rozrušení způsobeném porodem.



Soudci Nejvyššího soudu v lednu uvedli, že se senátu plzeňského krajského soudu zatím nepodařilo co nejpřesněji a nejúplněji objasnit žalovaný skutek.

„Dosavadní dokazování zůstalo neúplné. Nebyly provedeny všechny důkazy, jejichž provedení se k náležitému objasnění nabízelo a způsob provedení některých z nich nebyl důsledný. Nebylo zatím prokázáno zcela jednoznačně a s nejvyšším stupněm jistoty, že to byla právě obviněná, kdo se dopustil útoku proti poškozenému. V důkazní nouzi, kterou daná věc trpí, bylo zapotřebí provést maximum v úvahu přicházejících důkazů a při jejich provádění věnovat zvýšenou pozornost i všem třeba zdánlivě bezvýznamným skutečnostem,“ uvedli v písemném odůvodnění soudci Nejvyššího soudu ČR.



Podle obžaloby Jana F. porodila 23. července 2017 časně ráno v koupelně bytu své matky chlapce. „Přesně nezjištěným způsobem působila vysloveně hrubým zevním násilím proti hlavičce novorozence v úmyslu usmrtit jej. V koupelně ji však vyrušila matka. Protože dítě stále brečelo, obžalovaná řekla své matce, ať je odveze do babyboxu v centru Plzně. To její matka udělala a vložila ho do babyboxu v 6.10 hodin ráno. Novorozenec byl následně hospitalizován na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, kde o den později v 16.56 hodin zemřel v důsledku poranění způsobených po po porodu,“ popsala skutek státní zástupkyně.



Patologové zjistili zlomeninu temenní kosti, krvácení do mozku, modřiny . Bezprostřední příčinou smrti chlapečka byl podle znalců otok mozku po jeho těžkém poranění.



Jana F. po celou dobu před soudem tvrdila, že ona dítě po nečekaném porodu nezranila. Připustila, že si ho nechtěla ponechat, ale v průběhu vyšetřování uvedla tři způsoby, jak chtěla situaci řešit, včetně ponechání novorozence v porodnici



Obhajoba přišla s několika scénáři toho, jak se vše mohlo odehrát. Podle nich mohlo ke zranění dítěte dojít, když je babička zabalené do županu převážela na předním sedadle auta do babyboxu, nebo když po vyndání z babyboxu bylo dítě v péči lékařů, ať už při převozu vozidlem záchranné služby nebo později přímo v nemocnici.



U soudu se už řešila i otázka možné záměny novorozenců, protože tři hodiny po tomto dítěti se ve stejném babyboxu ocitl další novorozený chlapec.



Podle spisu je ale po testech DNA vyloučeno, že by matkou později vloženého dítěte byla obžalovaná Jana F.



Plzeňský soud by nyní měl znovu vyslýchat řadu svědků včetně znalců z oboru soudního lékařství, zpřesňovat by se měl mechanismus způsobení smrtelných zranění. Mělo by se znovu zkoumat, kdo dítě v bytě omyl, kdo mu udělal na přestřihnutém pupečníku uzel, aby nevykrvácelo, a mnoho dalších detailů, jež ale podle názoru dovolacího soudu mohou být pro posouzení případu důležité.