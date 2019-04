Za osahávání chlapce a natáčení dívky při sexu dostal muž šest let

O středečním verdiktu informovala mluvčí soudu Lucie Jíchová s tím, že výkon trestu by měl muž vykonat ve věznici s ostrahou. Soudci mu zároveň nařídili ochranné ústavní sexuologické léčení.



„Odvolali jsme se proti vině i trestu,“ řekl advokát Lubomír Soukup, který muže před soudem hájil. Odvoláním se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze



Podle závěru soudců porušil Voráč zákon hned sedmkrát. Prvním skutkem bylo obtěžování nezletilého chlapce v sauně tachovského bazénu loni v červnu. „Nejprve mu začal foukat na nohy a pak ho hladil přes ručník. Když mužovu ruku chlapec odstrčil a zeptal se jej, jestli je normální, muž mu řekl, ať si sedne, nebo ho zabije, což poškozený ze strachu udělal a obžalovaný jej začal osahávat v úmyslu uspokojit se,“ popsal státní zástupce první z prokázaných skutků. Dále uvedl, že muži muselo být podle vzhledu chlapce jasné, že mu ještě nebylo ani 15 let.

Soud uznal muže vinného i z masturbování v sauně před téměř sedmdesátiletým mužem, ale také ze sexuálního vztahu s patnáctiletou dívkou ze středních Čech. Tu při sexu natáčel a fotil za peníze, aby o tom mlčela. Fotil se i při líbání s třináctiletou dívkou s obnaženými prsy, později se ji snažil i osahávat, i když to dívka odmítala.



Obžalovaný před soudem všechna obvinění odmítal. „Jsou to lži od začátku do konce,“ hájil se při výslechu. „Jsem absolutně nenásilný člověk. Všechny ženský, co jsem měl, by mohly potvrdit, že jsem nikdy nepoužil násilí. Moje heslo bylo - ukaž občanku, pak uvidíme,“ tvrdil Voráč.



Potvrdil asi tříletý sexuální poměr s dívkou, se kterou si podle svých slov začal, když jí bylo 15 let. „Nevěděl jsem, že ji nesmím fotit. Na tom nebylo nic pedofilního,“ hájil se souzený muž. Podle českých zákonů je sex legální od 15 let věku, ale mladiství do 18 let se při tom nesmějí fotografovat a natáčet.



Podle soudců se muž dopustil znásilnění, výtržnictví, zneužití dítěte k výrobě pornografie, ohrožování výchovy mládeže a pohlavního zneužití. Hrozilo mu až 12 let vězení.



V minulosti už byl odsouzen k podmíněnému trestu za pohlavní zneužívání, tehdy měl nařízené ambulantní ochranné léčení.