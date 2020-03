Desítky odborníků staví v Plzni nové vlaky pro západní Čechy

„Je kompletně udělaná izolace, téměř celá kabeláž, vůz má namontovaná okna a už se začíná pokládat podlaha,“ sdělil ředitel prodeje Škody Transportation Ivo Gurňák a ukázal na jeden ze dvou takzvaných hlavových vozů, které tvoří jednotku umístěnou na jednom podvozku. Na místě nejsou trakční podvozky a trakční elektrovýzbroj, které se vyrábějí samostatně.

Parťák skupiny elektrikářů Zbyněk Štekl, který na spodku vozu montoval kabeláž, odhadl, že zhruba ve čtvrtek se s několika kolegy přesunou na další hlavový vůz vedle, který je v nižším stádiu rozpracovanosti.

Vedoucí provozu odhadl, že na voze v součtu pracuje 40 až 45 zámečníků, truhlářů a potrubářů a 30 elektrikářů.

„Je snaha, aby lidé dělali stále stejnou práci, protože když ji umí, dělají ji rychleji a kvalitněji. Máme proto specialistu na montáž podlah, na lepení oken, na sedačky,“ popsal.

Jen o šest minut pomalejší než pendolino

Jednotka by podle Gurňáka měla být dokončená v květnu letošního roku, poté na ní budou prováděné zkoušky. Ve výrobní hale se do konce letošního listopadu postupně smontují všechny čtyři spěšné jednotky, které trasu Plzeň – Cheb budou projíždět pouze o šest minut pomaleji než pendolino. A to i přesto, že budou muset zdolat mnohem více zastávek.

Projektový manažer Jiří Paruza má pro to vysvětlení. Poslední verze RegioPantera má lepší parametry než ty předcházející. „Je lepší v trakčních parametrech, ve zrychlení, má menší spotřebu energie, dělaly se i konstrukční úpravy podvozku,“ vyjmenovává.

Výsledkem je tedy, zjednodušeně řečeno, že rychleji zabrzdí, rychleji se rozjede, rychleji se zavřou a otevřou dveře a s ohledem na širší rozchod vstupních dveří a větší prostor za nimi se vozy rychleji vyprázdní a zaplní.

Rychlost se srovná automaticky

Zásadnější změny se odehrály v oblasti řízení. „U zastaralejší verze RegioPantera byla zabudovaná funkce automatická regulace rychlosti vlaku, nyní už se jedná o funkci automatického vedení vlaku.

„Některé principy jsou jako v autě s autonomním provozem bez řidiče. Zmáčkne se tlačítko a souprava se rozjede na požadovanou rychlost, neustále se srovnává poloha, tedy GPS vlaku a elektronický jízdní řád. Předem je totiž v elektronickém jízdním řádu navoleno, v kolik hodin má být vlak v konkrétní zastávce. Podle skutečné polohy vlaku se automaticky srovnává rychlost, sám vlak buď přidává nebo přibrzďuje,“ popsal Paruza.

Řidič je tedy ve vlaku proto, kdyby technika selhala, pak se spustí ruční ovládání. Díky čtyřem objednaným elektrickým vlakům, které nahradí pomalejší dieselové vlaky, už cestující nebudou muset na trase Plzeň – Cheb – Karlovy Vary přestupovat v Chebu, navíc když se připočítají rychlíky, bude na trati jezdit vlak každou hodinu. V Chebu a v Plzni budou mít zájemci o pokračování cesty možnost přestoupit do mezinárodního expresu Praha – Mnichov.

Ředitel regionálního centra Českých drah v Karlových Varech Vladimír Omelka upřesnil, že trasu Plzeň – Cheb dlouhou 106 kilometrů pojede nejnovější RegioPanter hodiny a dvacet sedm minut. Jedná se o společný projekt Plzeňského a Karlovarského kraje, které příští rok v dubnu, kdy je naplánována první jízda, převezmou každý po dvou vlacích.

Dodavatele vlaků vybraly kraje z několika zájemců, za jednotku zaplatí 117 milionů korun, dohromady tedy 468 milionů korun. Vlaky převezmou České dráhy. Pokud se projekt osvědčí, 85 procent ceny vlaků pokryje dotace z evropských fondů.