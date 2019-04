Za podvod v kasinu zákaz pobytu. Soud snížil trest jednomu z cizinců

Podle únorového rozsudku tachovského soudu byl hlavní postavou v této kauze čtyřiatřicetiletý Vaxtan Saralidze. Ten se neodvolal proti tříletému trestu s pětiletou zkušební dobou a vyhoštění na pět let.



Podle pravomocného rozsudku se Gruzínci loni v srpnu pokusili pomocí kamery v mobilu, který měl jeden z obžalovaných schovaný v kapse, a propojením s neznámou osobou, která tak sledovala rozdávané karty a pak cizincům radila, jak mají hrát, pokusili podvodem vyhrát v kasinu v Rozvadově při pokeru téměř půl milionu korun. Podle záznamů z bezpečnostních kamer jim k tomu stačilo jen 45 minut. Hrozilo jim za to až pět let vězení.



Po únorovém nepravomocném rozsudku soudce oba cizince propustil z vazby. „Pan Megrelitze k dnešnímu jednání odvolacího soudu přiletěl z Gruzie,“ uvedl jeho advokát Lubomír Soukup. Spolu s obžalovaným přiletěla i jeho manželka.



I když státní zástupkyně považovala původní únorový rozsudek za správný a navrhovala odvolání Alexsandra Megrelitze zamítnout, senát podle mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchové nakonec zrušil rozsudek Okresního soudu v Tachově a původní podmíněný trest v délce dvou let se zkušební tříletou dobou a vyhoštěním na pět let změnil na pětileté vyhoštění. Na vině souzeného se nic nezměnilo.



„Měli jsme jen štěstí. Vyhráli jsme třikrát, přišla velká kombinace. To je všechno. Vždyť den předtím jsme prohráli,“ tvrdili u tachovského soudu oba hráči.



Podle státního zástupce Ondřeje Wendlera výhra cizinců v ruském pokeru neměla se štěstím nic společného.

„Saralidze měl v upraveném oblečení mobilní telefon s funkční kamerou, která snímala karty, které rozdával krupiér. Záběry byly odesílány blíže neurčené osobě, která dávala zpětně obviněným pokyny do mikronaslouchadel, která měli ve zvukovodech uší. Obvinění měli informace, na jakou hru vsadit,“ popsal státní zástupce.

Šéfům kasina se z kamerových záznamů zdálo podezřelé, jakým způsobem cizinci drží karty. Domnívali se, že zařízením odspodu okoukávají rozdávané karty.

Kromě zabavených mobilních telefonů a sluchátek bylo důkazem i oblečení. Saralidze měl při hře vestu se speciální kapsou přesně pro použitý mobilní telefon. V kapse byl malý otvor, který se přesně kryl s místem objektivu kamery vloženého telefonu.



V mobilu experti našli aktivovanou speciální aplikaci na odesílání záběrů zaznamenaných karet. „Pokud by se chtěli hrou bavit, nepotřebovali by zařízení, které by něco takového umožňovalo,“ odůvodnil v únoru rozsudek tachovský soudce Miroslav Vajgant.

Mírnější trest pro Megrelidze soudce zdůvodňoval tím, že se pokusu o podvod účastnil jen okrajově. „Buď rozptyloval pozornost okolí, nebo se učil, jak podvod provádět,“ řekl soudce.