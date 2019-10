Muže souzené za usmýkání mladíka za autem pustili z vazby na svobodu

Ráno eskorta přivezla oba muže do soudní budovy spoutané. Před polednem už odcházeli s úsměvem. Vousatý Šepták si plácl s kamarády, kteří jezdili sledovat soudní proces. Oba obžalované soud propustil z vazby.



„Je nezbytné znovu vyslechnout utajeného svědka, který je v kauze klíčový. Na základě jeho výpovědi bylo zahájeno trestní stíhání. V současnosti není jisté, kdy jej bude možné vyslechnout, a to s ohledem na jeho zdravotní stav. Vazba obžalovaných může trvat jen nezbytně nutnou dobu. Za daného stavu jsme dospěli k závěru, že vazba nyní není nutná, že obžalovaní mohou být na svobodě,“ vysvětlil předseda senátu Krajského soudu v Plzni.



Vzápětí soudce z jednací síně vykázal dva lidi, kteří proces sledovali. Začali tleskat, když slyšeli, že oba muži půjdou na svobodu.



Když si státní zástupce ponechal lhůtu pro podání případné stížnost proti propuštění z vazby, oběma souzeným bylo jasné, že dnes opustí věznici.

Novotný se snažil vypadat klidně. Šepták si sundal brýle a otíral oči. Ve vazbě byli muži od začátku loňského června z obavy, že by se mohli skrývat.



Rozhodnutí o jejich propuštění z vazby předcházelo projednání listin z utajované části spisu od Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), které se týkaly právě klíčového svědka. Ten vystupuje pod změněnou identitou.

V dokumentech jsou mimo jiné úřední záznamy o tom, jak svědek na GIBS opakovaně vypovídal na konci roku 2017 a začátkem roku 2018. Oba podezřelé speciální jednotka zatkla loni koncem května.



„Z úředních záznamů vyplývají tak závažné skutečnosti, že považujeme za nezbytné svědka znovu vyslechnout. Jsou v nich věci, které se diametrálně liší od jeho výpovědí před soudem. Situace je ale komplikovaná. Máme informace z jiné trestní věci, ve které je utajený svědek sám stíhaný, že jeho zdravotní stav neumožňuje výslech nejméně v dalších dvou měsících,“ podotkl soudce.



Kvůli ochraně utajeného svědka jen uvedl, že je obžalovaný z podvodu a zpronevěry.



Při výslechu letos v červnu utajený svědek z jiné místnosti a se změněným hlasem u soudu popisoval, jak se 23. listopadu 2008 v noci vracel ze zahraničí domů a míjel se u Aše s autem, ve kterém viděl Šeptáka, Novotného a dalšího člověka. Na jednom ze sedadel podle něj seděl rotvajler.



„Auto jelo dál a já ve zpětném zrcátku uviděl, že tam mají za autem přivázaného člověka. Ten člověk za autem vlál. Nedalo mi to, v křižovatce jsem se pak otočil a jel za nimi. Ale to auto mi ujelo. Druhý den ráno jsem slyšel o té hrozné věci, co se stala,“ řekl.



Vylíčil, jak pak lidé v jeho okolí říkali, že Novotného kvůli činu zadrželi, prý to viděl i v televizi. Pak odjel do zahraničí. Kolem Silvestra ale Novotného viděl v Aši. Myslel si, že policie věc řeší, proto mlčel.

Svědek čin oznámil až po čase, protože měl strach

Svědek dále uvedl, že po několika týdnech až měsících volal na linku 158 s tím, že chce k činu něco oznámit. Policista si na něj údajně vzal kontaktní údaje s tím, že se mu někdo ozve, ale nikdo se neozval. Až loni prý našel odvahu popsat policistům, co v osudnou noc viděl.



„Je pravda, že jsem to chtěl říct dřív, ale strašně jsem se bál, protože pan Novotný měl v Aši špatnou reputaci. Strašně jsem se ho bál. Proto jsem šel do Chebu na kriminální policii a ptal se po konkrétním policistovi. Požádal jsem o číslo přímo na něj. Pak jsem byl předvolaný na GIBS,“ popsal letos v červnu utajený svědek.



„Víte, už jsem s tím nemohl žít. Jsem věřící člověk. Mám kamaráda, kterému jsem se svěřil, a ten mi řekl: ‚Musíš svědčit. Dal mně odvahu. Hryzalo mě svědomí, poškozené lidi jsem osobně znal. Ale v Aši jsem nevěřil jedinému policajtovi,“ vysvětloval s tím, že jméno kamaráda v životě neřekne.

Smrtelný útok se stal 23. listopadu 2008 časně ráno. Podle obžaloby čtyřicetiletý bývalý policista Novotný a jeho o pět let starší známý Šepták odvezli autem pravděpodobně ve tři čtvrtě na dvě ráno svou oběť na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov na Chebsku.

„U hráze přehrady v katastru obce Podhradí opilého poškozeného napadli. Při tom došlo ke zlomenině stehenní kosti jeho levé nohy, nebyl tak schopen útěku ani obrany. S vědomím, že poškozenému způsobí smrt, připevnili lano na jedné straně k pásku jeho kalhot, druhý konec lana pak upevnili k osobnímu automobilu. Auto, které řídil Šepták, se rozjelo,” popsal státní zástupce Roman Šustáček.

Tělo na laně pak podle spisu táhli za autem po drsných cestách více než dva kilometry a oběť usmýkali k smrti. Oba obžalovaní popírají, že by s brutálním činem měli něco společného.