VIDEO: Z policejních štěňat jsou puberťáci. Nacvičují obranu i kousnutí

Fenka Bára a pes Armin zůstali v Plzeňském kraji. Bára už pomalu zahajuje výcvik na vyhledávání drog. Armin se uplatní při stopování a zadržení pachatelů nebo při zajišťování pořádku na velkých akcích.

„Jejich vlastnosti se rozvíjejí už od specializované předvýchovy. Teď si zvykají na nejrůznější prostředí, učí se na schodech, nesmí se bát do výtahu, jezdit v autě, zvykají si na výstřely, různé hluky nebo rány, se kterými se mohou setkat,“ řekl Marek Strolený, Bářin psovod.



Dodal, že Bára i Armin jsou stále ještě hraví a přemotivovaní při plnění úkolů. Psi se učí celý život a postupně se zklidní. Důležité je, aby jim vydrželo zdraví a zůstal temperament.

„Musejí vydržet například hledání v rozlehlé budově, kde je mnoho možných skrýší. Pokud by se brzy unavili, ztratili by zájem. Při výcviku rozvíjíme jejich lovecko-kořistnický pud. Staví se na jejich chuti k aportování míčku, se kterým si za odměnu mohou hrát, nebo za aportování dostanou pamlsek. U Báry aporty využíváme k výcviku poslušnosti i k vyhledávání látek. Armin začíná nácvik obrany, první kousání do rukávů, stopuje, pokračuje v základech poslušnosti,“ popsal psovod.



Marek Strolený má Báru doma. Stejně tak se Armin stává součástí rodiny Jakuba Trávníčka, který jej převzal před několika týdny.

Oba policisté mají doma ještě další psy, kteří se s novými členy smečky bez problémů skamarádili. „Když se ale Bára s Arminem po čase dostali do kotců vedle sebe, chvíli na sebe vrčeli,“ dodává Jakub Trávníček.

Bára si zatím hraje s míčkem na podlaze v kanceláři a je spokojená. Armin ten svůj dokázal během chvilky rozkousat. Tento temperamentní pes bude sloužit s policisty v okrese Plzeň-venkov.

Jméno Bára bylo loni tím nejčastějším, které lidé navrhovali pro některou z fenek.

Armin přišel ke svému jménu díky příběhu policisty z první republiky. Ten cvičil psy, ale po válce byl propuštěn a tragicky zahynul v nové práci. Právě on měl Armina, který byl podle ženy, jež jeho jméno policistům doporučila, nejkrásnějším psem, jakého kdy viděla.