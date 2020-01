Po nehodě se zajímal o psa, zraněným nepomohl. Řidič si odsedí osm let

Šestatřicetiletý Alexandr Černý havaroval v červnu 2018 obce Hošťka. Byl opilý a pod vlivem drog, podle závěrů vyšetřování nezvládl řízení.

Jenže místo toho, aby se po nehodě staral o zdraví spolujezdců, nechal se svým psem odvézt do Plzně k veterináři. Jeden ze spolujezdců přitom utrpěl těžká zranění hlavy a později v nemocnici zemřel.

Kvůli obvinění z obchodování s drogami hrozilo Černému osm až dvanáct let vězení. Krajský soud v Plzni mu loni v srpnu uložil trest pod dolní hranicí trestní sazby. S tím ale nesouhlasil státní zástupce, který se proti rozsudku odvolal.

Odvolací senát žalobci vyhověl. „Zcela jsme se ztotožnili s odvoláním státního zástupce,“ řekla soudkyně Jana Lemfeldová. Podmínky pro mimořádné snížení trestu podle ní splněny nebyly.

Černý s obžalobou nesouhlasí. Nepopírá sice vinu na nehodě, odmítá ale tvrzení, že vědomě neposkytl spolujezdcům pomoc.

Uvedl, že byl po nehodě v šoku, navíc viděl, že lidé z dalších aut zraněným pomáhají. Myslel si proto, že by lépe pomoci neuměl, a tak odjel s naříkajícím psem k veterináři. Dnes zopakoval, že činu lituje a chce škodu pozůstalým nahradit.

Podle soudkyně je vyloučeno, že byl muž nepříčetný

Soudkyně poukázala na to, že podle znalkyně sice mohly být u Černého po nehodě sníženy ovládací a rozpoznávací schopnosti, je ale podle ní vyloučeno, že by byl nepříčetný. Kdyby tomu tak bylo, nezajímal by se vůbec o nic.

„Pan obžalovaný si toho stavu osob byl vědom, byl na něj upozorněn, i přesto ale trval na tom, aby z místa nehody odjel,“ řekla soudkyně.

Podle dnešního pravomocného rozsudku Černý také nesmí sedm let řídit auto. Rodině zemřelého musí dohromady zaplatit 1,1 milionu korun, původně po něm požadovala šest milionů. Její odvolání ale soud zamítl. Dalšího téměř půl milionu má Černý nahradit firmě, jíž patřilo auto, které řídil.

Při nehodě se zranili oba spolujezdci. Osmadvacetiletý muž, který seděl vzadu, druhý den v nemocnici podlehl těžkým zraněním, druhý muž byl také několik dní hospitalizovaný.

Kromě usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci viní obžaloba Černého také z drogových deliktů. Podle ní v Praze nejméně čtyřikrát koupil od dealera vždy asi po 40 gramech kokainu. Čtvrtinu si nechal a zbytek předal dalším lidem. Další drogy předával podle rozsudku i v Plzeňském kraji. Podle spisu měl také nejméně dva roky doma přes kilogram směsi s psychotropní látkou extází.