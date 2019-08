Cestující v Plzni si za MHD v příštím roce připlatí

Jednotlivá nepřestupní papírová jízdenka podraží z dosavadních 18 na 20 korun. Přestupní jízdenka na 30 minut zakoupená v přístroji ve voze bude místo nynějších 16 stát nově 18 korun. O dvě koruny se zvedne i varianta na 60 minut a bude tedy stát 22 korun. Za papírovou jízdenku zakoupenou u řidiče se bude dál platit dosavadních 30 korun. Cena SMS jízdenky na 35 minut bude místo 20 nově 22 korun.



Sazby jednotlivého jízdného se nezvyšovaly od roku 2012. Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09) řekl, že u předplatných jízdenek vzrostou ceny jenom o koruny. „Předplatné na půl roku bude stát místo 2312 korun 2316 korun a u roční předplatné jízdenky, která nyní stojí 4002 korun, se sazba zvýší o čtyři koruny,“ uvedl Vozobule.

Zůstává v platnosti, že děti do 15 let a senioři nad 70 let jezdí zadarmo, pokud mají Plzeňskou kartu.



Studenti od 15 do 18 let nebudou potřebovat potvrzení

Příjemná změna čeká na středoškoláky, těm totiž odpadne každoroční nutnost shánět si kvůli předplatnému doklad o studiu. „Rušíme u studentů od 15 do 18 let povinnost nosit potvrzení. Odpadne tím zbytečná byrokracie. Slevu na předplatném svážeme pouze s věkem,“ řekl Vozobule. Devatenáctiletí a vysokoškoláci budou potvrzení potřebovat dál.



Úleva čeká i lidi ve věku 65 až 70 let. Ti už k získání poloviční slevy nebudou muset předkládat potvrzení o přiznání starobního důchodu a postačí jim k Plzeňské kartě občanský průkaz. Město od začátku příštího roku také rozšíří okruh lidí, kteří mají nárok na poloviční jízdné v případě, že doprovází dítě. Dosud mají na slevu nárok pouze rodiče cestující s dítětem do šesti let. Nově to bude jakákoliv osoba starší 15 let, která bude dítě doprovázet.