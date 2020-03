Konkurence stranou. Pivovary občas připravují speciály společně

Jedním z příkladů, v tomto případě dokonce přeshraničním, je čižický Pivovar Bizon, který spojil síly s německým pivovarem Nikl-Bräu z Pretzfeldu. Sládci Jaroslav Rous a Mike Schmitt připravili kooperační várku černého piva s názvem Štammgast. Jde o unikátní pivní recepturu, která zahrnuje lokální suroviny obou pivovarů – žatecký poloraný červeňák použitý v kombinaci s bavorským chmelem Spalt select a slady ze Záhlinic a Bamberka.



Výsledkem je černý dvanáctistupňový ležák, který kvasil tradiční cestou v otevřené prostorově chlazené spilce. Zajímavostí je, že nechutná sladce jako většina ostatních černých ležáků, proto mu přijdou na chuť i konzervativnější pivaři. To byl ostatně cíl spolupráce obou sládků.

„Moc se nám líbí myšlenka přeshraniční spolupráce. Pivovarnictví má u nás i v Horních Francích dlouhou historii, ze které jsme čerpali při sestavování receptu,“ hodnotí Robert Beneš, majitel Pivovaru Bizon. Název Štammgast byl zvolen proto, aby mu porozuměli lidé na obou stranách hranice.

Štammgast je jednorázová exkluzivní várka piva, které je pouze 900 litrů. Jedna polovina poputuje do Německa, druhá zůstane u nás v Česku.

Společně vaří Raven i Zhůřák

Velmi aktivní jsou v tomto směru plzeňský minipivovar Raven a zhůřský Zhůřák. Kromě několika společných počinů, jako bylo třeba silné pivo Zhůřák-Raven Gunk Galore, jejich sládci pravidelně navazují kontakty s kolegy z celé republiky.

Zhůřák třeba spolupracoval s oblíbeným létajícím pivovarem Bad Flash na výročním pivu 5th Anniversary Triple IPA. Raven uvařil s BeerLabem ochucené jahodové Pilsener Weisse Strawberry Edition. Aktuálně má tento pivovar ve své hospodě na čepu šestnáctistupňovou Breakfast IPA, na níž se podílel pivovar Chroust. Do spolupráce s malými pivovary se pustila i jednička na českém pivovarském trhu Plzeňský Prazdroj.



Zatímco ještě před pár lety se jeho zástupci na nárůst počtu menších výrobců dívali spíše s despektem, v poslední době je všechno jinak. Během dvou let už vznikla tři piva, na kterých se plzeňský gigant podílel s nějakým minipivovarem. Navíc vůbec poprvé v historii malé provozy pozval i na tradiční oslavy uvaření prvního ležáku plzeňského typu Pilsner Fest.

Pivo na počest vzniku republiky i nosorožců

Všechno začalo před dvěma lety, kdy Plzeňský Prazdroj a Pivovar Matuška připravily ke 100. výročí založení Československé republiky speciální ležák, který nesl název První. Vznikl z iniciativy sládků obou pivovarů a k jeho výrobě byly kromě českého chmele použity i dvě chmelové odrůdy vyšlechtěné v USA.

Oba pivovary tak symbolicky vzdaly dík Spojeným státům americkým, které se významně zasloužily o vznik demokratického státu Čechů a Slováků.

Úzká spolupráce mezi velkým a malým pivovarem při výrobě piva byla tehdy v tuzemsku něčím naprosto novým. „K této spolupráci nás inspirovala odvaha a nadšení lidí před vyhlášením nezávislosti našeho státu, kdy se nebáli jít do něčeho nového. I my jsme se pustili do něčeho, co je na našem trhu jedinečné a nové, spojili jsme síly, vymysleli recepturu a připravili ležák První,“ uvedl majitel a sládek stejnojmenného pivovaru z Broum Martin Matuška.

Vzhledem k převážně kladným ohlasům se Prazdroj rozhodl v prolamování bariér pokračovat a v loňském roce se do společného vaření pustil už dvakrát. Nejprve šlo o výrobu ležáku s parním pivovarem Hauskrecht. Na něj padla volba i proto, že se emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka a Petr Hauskrecht znají ze studia na stejné střední potravinářské škole.



„Vašek Berka maturoval, když jsem byl ve druhém ročníku. O to víc mě překvapilo, že si mě pak vybavil, když jsme se před mnoha lety začali potkávat na společných pivovarnických akcích,“ vzpomíná Petr Hauskrecht. A Václav Berka se přidává: „Petra jsem poznal jako jednoho z největších pivovarských expertů. Hlavní předností, kterou na něm oceňuji dodnes, je jeho spojení teoretických znalostí se selským rozumem, lidským přístupem a schopnost realizovat kroky, které byly a jsou novátorské,“ uvádí Václav Berka.

Třetí pivo pak přispělo na dobrou věc, a to na záchranu nosorožce bílého severního.

Plzeňský pivovar navařil spolu s pivovarem Safari, který sídlí přímo v areálu safari parku ve Dvoře Králové nad Labem, nápoj African Coffee Stout. „Část výtěžku z prodeje putovala na záchranu kriticky ohroženého nosorožce. Na světě žijí poslední dvě samice tohoto druhu, které patří právě královodvorské zoo,“ vysvětluje sládek Safari pivovaru Jan Kylberger, kterého s Prazdrojem nespojuje jen tato netradiční spolupráce. V plzeňském pivovaru se totiž kdysi vyučil.