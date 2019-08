Kvůli strachu ze zlodějů vezla úspory s sebou do lázní, stejně o ně přišla

13:01 , aktualizováno 13:01

Občas člověk tím, že chce něčemu zabránit, způsobí to, čeho se obává. To byl případ ženy z Plzně, která chtěla odjet za manželem do lázní, a měla strach, že by jí v době nepřítomnosti mohl někdo z domu odcizit peníze. Vzala si je proto s sebou. A o všechny přišla.