Měšťanská beseda se znovu promění. Úpravy mají přilákat více hostů

Návštěvnost od velké rekonstrukce totiž spíše zmírala. Dané to bylo i omezenou nabídkou. Nebylo možné si zde totiž koupit ani malé občerstvení. Odborníci tvrdí, že město v provozování tohoto kulturního klenotu jednoduše selhalo.

„Předmětem oprav je výměna dosluhující podlahové krytiny za terasovou dlažbu, kompletní výmalba včetně restaurování stávajících zdobných prvků a další práce s předpokládanými náklady 1,5 milionu korun,“ uvedla mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková. Práce by podle ní měly být hotové letos v září. Barborková připomněla, že dále provozovatel Měšťanská beseda Plzeň s.r.o. zajišťuje na své náklady i obměnu vnitřního vybavení a baru. „Náklady by neměly překročit 4,2 milionu korun,“ sdělila.



Ivana Hušáková z marketingu a komunikace firmy Měšťanská beseda Plzeň sdělila, že z kavárny se nemůže udělat moderna. „Nebude to další CrossCafe,“ narážela Hušáková na to, že provoz kavárny má dlouhá léta na starosti zakladatel kaváren CrossCafe, firma Janák Bros. Úpravy byly podle Hušákové konzultovány s památkáři a architekty a měl by být zachován dobový ráz,“ dodala.



Základem modernizace podle Hušákové se stane nový bar, kde budou instalovány moderní technologie na přípravu čerstvých pokrmů či kvalitní kávy. Návštěvníci se prý mohou těšit třeba na francouzské tousty, vejce Benedikt, salát Caesar, paštiky, lososa na zapékaném toustu či ovocný nápoj smoothie. S předěláváním interiéru proslulé kavárny nesouhlasí architekt Jan Soukup, který stál u 15 let starého návrhu interiéru, který z kavárny zmizí.



„Myslím, že modernizace je zbytečná,“ sdělil Soukup, který v kavárně navrhl zástěny, aby si tam lidé mohli intimně popovídat. „Tato intimita s novým řešením zmizí,“ konstatoval Soukup, kterému je prý líto, že Evropské hlavní město kultury 2015 nebylo schopné dát celému přízemí Měšťanské besedy včetně kavárny za 15 let duši.



Důvodem, proč tam podle něj lidé nechodili, byla nedostatečná nabídka a obsluha. V nabídce totiž nebylo ani drobné občerstvení k pivu či vínu. „V kavárně má být obsluha jakýsi důvěrník, který o hostech všechno ví, prostředí má být vlídné a vstřícné. Nic z toho tam nebylo,“ povzdechl si Soukup.



Podle něj jsou kavárny tohoto typu kulturní fenomén, který je třeba udržovat, jako je tomu u proslulých podniků ve Vídni, které je město ochotné dotovat. „Aby tam mohla přijít babička, dát si kávu a Sachrův dort a pobýt třeba čtyři hodiny,“ dodal.