Záhony plné květin v centru Plzně se osvědčily. Nejspíš vzniknou další

„Máme zatím jen pozitivní ohlasy, s mírnou výjimkou U Zvonu, kde byly v jednom místě vyšší trávy a museli jsme je kvůli řidičům a rozhledovým poměrům zaměnit za nižší,“ popsala Hrdličková. Podle ní je zájem rozšiřovat záhony, kterých je zatím jen několik, také na další místa v Plzni. „Takže pokud to bude finančně únosné, vyjdeme zájemcům vstříc,“ sdělila Hrdličková.

Záhony jsou i na křižovatce ulic Budilova a Kovářská nebo při Karlovarské třídě na konci slepé ulice Lidická. Další záhony by se podle ní hodily na místa, kde projde denně hodně lidí. „Hodily by se třeba do okolí obchodních center. Pozitivní je, že přináší barvu do veřejného prostoru,“ popsala.



Ve městě roste dobromysl, hvozdík i šuškarda

Některé druhy užité na těchto záhonech jsou hodně známé. Jsou to například třapatka, dobromysl, šalvěj, šanta, hvězdnice, hvozdík, šuškarda. „Některé jsou k vidění ve veřejné zeleni méně často, jako třeba svíčkovec, šater, agastache nebo poblekla,“ uvedla.



Používá se speciální technologie, u které je sice dražší založení záhonu, ale na druhou stranu vyžaduje minimální údržbu. Navíc výsadba na místě dlouho vydrží. „Třeba klasický letničkový záhon je strašně drahý, protože dvakrát v roce se zde vyměňují rostliny a musí se neustále plít a zalévat, klasický trvalkový záhon se musí také pětkrát, šestkrát do roka plít a stále zalévat, tento typ výsadby je téměř bezúdržbový,“ popsala Hrdličková.



Ta se nyní raduje z vlhkého počasí, protože městské zeleni svědčí. „Loni, kdy bylo sucho, jsme měli jednu až dvě seče, letos to bude víc, ale peníze, které jsme ušetřili za sečení, musely jít do zálivek a do obnovy uschlých porostů,“ připomněla.