V Plzni zahraje slavná americká kapela Evanescence

Formace ve svých písních mísí prvky gothic rocku a alternativního rocku a metalu. Samotná frontmanka styl, kterému se věnuje, označuje jako epicky dramatickou, temnou rockovou hudbu. Během vystoupení by měly zaznít i takové hity, jako jsou My Immortal nebo Bring Me To Life.

„Koncert se uskuteční v rámci koncertní série Rock for People Concerts,“ uvedla Anna Vašátková z tiskového servisu akce. Jako předkapela vystoupí rovněž americká kapela Veridia, která dává dohromady rock a pop.



Zpěvačka a pianistka Amy Lee založila kapelu Evanescence v polovině devadesátých let v Little Rocku v americkém Arkansasu spolu s kytaristou Benem Moodym. Ještě jako teenageři se potkali na skautském táboře, kde Amy zpívala a hrála u piana, a její verze Meat Loafova hitu I´d Do Anything For Love Moodyho dostala do kolen a Amy následně „ukecal” k založení kapely.



Zpočátku to neměli se svým stylem vstřebávajícím nejrůznější hudební vlivy snadné, americký středozápad té doby patřil zcela jiným žánrům - mladé fascinoval death metal a starší generace holdovala podstatně měkčí muzice. Po několika EP a prvním regulérním demo CD Origin mezi lety 2001 a 2003 muzikanti natočili zlomové album Fallen.

Kritici i fanoušci ocenili zejména hit Bring Me To Life a deska přinesla kapele světovou popularitu. Prodalo se jí celkem 17 miliónů kusů a kapele vynesla v roce 2004 pět nominací na cenu Grammy. Dvě z nich dokázala skupina proměnit. Uspěla v kategoriích Best New Artist a Best Hard Rock Performance.



Sestava kapely prošla během let mnoha změnami i tvůrčími a koncertními pauzami. K velkému zlomu došlo v roce 2011 po vydání alba Evanescence. Tehdy se totiž zpěvačka Amy Lee, která se věnuje i sólové kariéře, podle svých slov do kapely znovu zamilovala. Zatím poslední deska kapely má název Synthesis a pochází z roku 2017.