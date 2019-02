Zahrádkářská kolonie Výsluní se stane regulérní čtvrtí Plzně

Výsluní se v posledních letech výrazně změnilo a vyrostly zde desítky rodinných domů. Zástupci města tvrdí, že se problematice oblasti budou věnovat.

V rámci samosprávy třetího městského obvodu už dokonce vznikla Komise pro rozvoj Výsluní. Jejími členy jsou obyvatelé oblasti. Mají poměrně ambiciózní cíle. Patří k nim například vybudování vodovodu a kanalizace, veřejného osvětlení nebo napojení Výsluní na veřejnou městskou dopravu.



V minulosti zástupci města odmítali na požadavky obyvatel území přistupovat. Poukazovali například na to, že v zahrádkářské kolonii nemohou požadovat podobný komfort jako na území s městskou zástavbou. Jenomže s tím, jak na Výsluní přibývalo rodinných domů a jejich obyvatel, tlak na politiky rostl. A to vedlo ke změně dřívějšího přístupu.

„V územním plánu je Výsluní už vedené jako oblast pro bydlení a také se tam bydlí. Dnes na úrovni města i městského obvodu vnímám jednotný názor, že je prioritní vybudovat na Výsluní vodovod a kanalizaci,“ řekl náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Ten odhaduje, že v oblasti v současné době žije až 3,5 tisíce lidí.



Šindelář tvrdí, že na Výsluní se inženýrské sítě povedou od silnice mezi Tyršovým mostem a Radobyčicemi.

„Připravíme páteřní řady a napojíme nejprve domy, které stojí podél silnice. Pak se bude pokračovat směrem do Výsluní,“ uvedl Šindelář.

Přiznává nicméně, že projekt je teprve na začátku a na dokončení budou třeba roky a hodně peněz. „Ale je to řešitelné po etapách a bude dost záležet například na možnosti získat dotace,“ konstatoval.



Předsedkyně komise pro rozvoj Výsluní Michaela Cibulková je přesvědčená, že Výsluní se představitelé města budou skutečně věnovat. A věří, že i místní budou aktivní, aby změnám pomohli.

„V březnu například budeme mít druhou zkoušku provozu veřejné dopravy a vypadá to, že to dobře dopadne. Nyní jsou připravené tři varianty řešení. Máme už také domluvené osazení radarů. Rozjeli jsme to ve velkém,“ říká Michaela Cibulková.



Předsedkyně komise tvrdí, že zástupci obyvatel Výsluní už mají plán krátkodobých a dlouhodobých cílů. „Jedním z nich je například veřejné osvětlení. Záleží nám na posílení bezpečnosti nebo úpravě dopravního značení,“ sdělila.

Michaela Cibulková řekla, že Výsluní se v posledních letech diametrálně změnilo a je z něho regulérní městská část. „Takže tam k tomu musí být také odpovídající infrastruktura.“

Cibulková uvedla, že výhledově by ráda dosáhla toho, aby kabely vysokého napětí už nad okrajem Výsluní nevedly vzduchem po stožárech, ale dostaly se do země.



Místostarosta třetího městského obvodu Plzně Ondřej Ženíšek (TOP 09) potvrdil, že vývoj na Výsluní si změnu přístupu radnice v podstatě vynutil.

„Atmosféra mezi zástupci města je teď naladěná ve prospěch Výsluní. Je tady vůle jeho problémy řešit. Ale bude hodně záležet i na přístupu lidí, kteří tam bydlí. Při některých akcích, jako je například budování komunikací, asi bude zapotřebí vykoupit části zahrad. Obávám se, že to může být hodně komplikované,“ konstatoval Ženíšek.