Na Žebříku zahraje poprvé Divokej Bill, nastala „příhodná chvíle“

„Jsme moc rádi, že zahrají kapely a interpreti, kterým fanoušci dali nejvíce hlasů. K nim ještě přibude znovuzrozená rocková čtyřka Gaia Mesiah, jejíž koncerty jsou naprosto strhující. Budeme mít dokonce tu čest přivítat jednu z největších českých hudebních osobností, Vladimíra Mišíka,“ představil program večera ředitel hudebních cen Jarda Hudec.



Kapela Divokej Bill zahraje na Žebříku historicky poprvé a bude to její jediný koncert v západních Čechách v nejbližší době.

„Divokej Bill musí plánovat svůj program na několik let dopředu a spíš jsme tedy čekali, až nastane příhodná chvíle a nebude jim to s ničím kolidovat. Samozřejmě to byla i otázka finančních možností, protože je to opravdu velký ansámbl. Klukům se loni na Žebříku v roli hostů moc líbilo a protože věděli, že po lednovém koncertě v O2 Areně budou mít volno, rádi naše pozvání přijali,“ vysvětlil Hudec.



Chybět nebude ani afterparty

Slavnostní večer budou moderovat Jakub Kohák a Iva Pazderková, kteří Žebříkem provázeli již před dvěma lety. Ve své premiéře dokázali pro návštěvníky připravit strhující show plnou improvizací.

Kromě hlavní koncertní scény bude pro tanečněji naladěné publikum přichystána i DJ’s stage, na níž budou své gramofony roztáčet přední čeští DJ’s, a nebude chybět ani tradiční afterparty za účasti nejen účinkujících muzikantů, ale i oceněných hostů.



Klíčem k novým výsledkům hudebních cen je ale hudební anketa, která odstartovala 1. ledna. Fanoušci mohou udělovat své hlasy zcela libovolně na www.anketazebrik.cz.

„Z tohoto hlasování vzejdou nominace, které oznámíme 1. února. Půjde o pět nominovaných v každé kategorii. První tři v každé z nich si 8. března přijedou do DEPA pro cenu, tradiční sošku z dílny výtvarníka Václava Česáka,“ doplnil Hudec.