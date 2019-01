Silniční tepnu v centru Plzně čekají opravy

Další už jistou komplikací bude od začátku března kompletní rekonstrukce Studentské ulice od Gerské ulice až k areálu hasičů na okraji Plzně.

„Ve vozovce průtahu se projevují poruchy, praskliny, někde se začínají i vyjíždět koleje. Komunikace má už svůj věk. Diagnostika ukázala, že oprava je nezbytná,“ shrnul Zdeněk Kuťák pověřený řízením plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.



V současné době vrcholí příprava projektu pro opravu. Diagnostika vozovky zejména v Tyršově ulici ukázala, že už tam nebude stačit odfrézování svrchní vrstvy a položení nového asfaltového koberce. Podle informovaného zdroje projektanti spočítali, že když nový povrch silnice bude o několik centimetrů výš, než je nyní, velmi zatížené silnici to jen prospěje.



Provoz bude pokračovat na polovině vozovky

„Oprava komunikace se odehraje v asfaltových vrstvách a podle nové výšky komunikace upravíme i okolí, tedy napojení dalších komunikací, nástupiště městské dopravy a vše další. To se bude týkat úseku od mostu přes Radbuzu ke křižovatce s Pobřežní ulicí, která slouží pro výjezd hasičům a z obchodního centra. Ve zbývajícím úseku od křižovatky s Pobřežní ke křižovatce s Přemyslovou u Nového divadla dojde jen k výměně horní obrusné vrstvy,“ popsal vedoucí provozního úseku ŘSD Správy Plzeň Michal Syřínek. Samotných mostů přes Radbuzu se oprava povrchu týkat nebude.



Po dobu rekonstrukce průtahu budou stavbaři dělat na polovině vozovky a ve druhé bude zajištěný provoz. Pro každý směr by měl být zachován jeden jízdní pruh. Na opravené silnici mezi parkovacím domem Rychtářka a Pobřežní ulicí zůstanou stejně jako dnes oba směry od sebe oddělené bílými čarami. Nevznikne tam žádný středový ostrůvek. Zatím není jasný termín ani zhotovitel opravy části silniční tepny, která protíná město od východu na západ.



Ještě než začne oprava průtahu v úseku mezi mostem přes Radbuzu a parkovacím domem Rychtářka, mělo by vzniknout dopravní napojení do nového bytového komplexu, který vyrůstá v Mlýnské strouze.



Silniční průtah od mostů přes Radbuzu kolem Pekla ke křižovatce s Přemyslovou ulicí slouží motoristům od začátku 90. let minulého století. Na začátku tisíciletí stavbaři ještě dodělávali křižovatku Rychtářka, která umožnila odbočování při jízdě od pivovaru doleva do historického centra Plzně nebo na Roosveltův most.



V budoucnu dojde ještě k úpravě křižovatky Pobřežní ulice s průtahem městem, kde by se podle záměru měly ve směru k Přemyslově ulici rozšířit jízdní pruhy. Ze silnice pak zmizí i betonové zábrany uprostřed komunikace.



Plzeňané mají s opravami hlavních tahů za plného provozu velké zkušenosti. Takhle se v posledních letech měnily mosty na Rokycanské třídě, rozšiřovala Karlovarská třída nebo do loňského podzimu kompletně opravoval most Generála Pattona.