Plzeň omezí provoz ostudného podchodu u nádraží, časem možná zmizí úplně

Postupná eliminace neoblíbeného podzemního prostoru souvisí s plány na celkovou rehabilitaci oblasti, kterou negativně poznamenaly demolice domů v osmdesátých letech i výstavba podchodu a široké silnice po roce 1989.



Podchod je už dlouho uzavřený kvůli přestavbě železničních viaduktů u Hlavního nádraží. Až se cesta podzemím za několik týdnů znovu otevře, bude mít zcela jinou podobu než dřív.

Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09) řekl, že v provozu zůstanou pouze vchody z míst, kde se nenabízí komfortnější cesta po povrchu. „V podchodu už nebudou žádné služby. Zůstane tam pouze koridor pro chodce a zbytek prostoru bude oddělený zdí,“ vysvětluje.



Náměstek tvrdí, že se tak město přibližuje k finální vizi, že chodci nebudou muset pokud možno nikde do podzemí.

„Byl to komunistický relikt, který se nám snad podaří výhledově překonat. Děláme kroky k tomu, aby lidé nemuseli zcela bezúčelně mizet pod zemí a zase vylézat,“ konstatoval.

Náměstek uvedl, že v případě podchodu pod křižovatkou Americké třídy a Sirkové ulice město ještě čeká, zda společnost Ameside, která plánuje novou zástavbu podél Americké třídy, nebude mít zájem prostor pod zemí nějak využít. Zástupci města plánují, že celé území bude prostupné po povrchu.

Vedení Plzně už rozhodlo, že v dohledné době nechá uzavřít pro osobní automobily průjezd Šumavskou ulicí, která na problematickou křižovatku navazuje. Jedním z důvodů je snaha usnadnit lidem cestu mezi zastávkami veřejné dopravy a vlakovým nádražím.



Křižovatku čeká celková přeměna

Další plánovaná změna se týká nedaleké křižovatky U Jána, kde město nechá po desítkách let vybudovat přechody pro chodce a místa pro přecházení se světelnou signalizací.



Pro oblast křižovatky Americké třídy a Sirkové ulice je plánovaná celková zásadní přeměna. „Chceme ten prostor zlidštit a oživit,“ konstatoval Vozobule.

Útvar koncepce a rozvoje města už loni představil záměry na vylepšení místa. „Chceme do území doplnit nějaký program, který obyvatele v místě udrží. Plánujeme zatraktivnění celé oblasti,“ prohlásil architekt Jaroslav Holler z Útvaru koncepce a rozvoje.

Onen program by se měl týkat zejména území, které sousedí s viadukty pod železniční tratí. „Myslíme, že zcela logické by bylo vybudovat tam například městské turistické informační centrum, kavárnu nebo půjčovnu kol,“ řekl architekt.



Zcela zásadní změny se má dočkat sousední oblast, kde vede k podchodu táhlý svah a kde jsou směrem k Mikulášské třídě řadu let zavřené eskalátory. Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká uvedla, že tam se výhledově počítá se zasypáním přístupů k podchodu a zarovnáním terénu. „Měl by to být do budoucna nezastavěný a přehledný veřejný prostor,“ sdělila.

Náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS) upřesnil, že v místě bude travnatá plocha s několika stromy.



V Sirkové ulici se do budoucna počítá se zúžením silnice a vytvořením podmínek pro dostavbu bloku domů, jehož část padla při demolicích.

Opuštěný podchod u nádraží je ostudou Plzně (6. 2. 2017)