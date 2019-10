Po přepadení benzinky lupič ujížděl policii, naboural do svodidel

Pachatel z pokladny čerpací stanice uloupil několik tisíc korun. Na místo přepadení vyjelo několik policejních hlídek. Jedna z nich lupiče viděla ujíždět vozem Fiat Croma a pustila se za ním.

„Mezi obcemi Plasy a Kralovice řidič nezvládl řízení, vozidlo uvedl do smyku a narazil do svodidel. Při havárii byl zraněný, a tak byl z místa převezen záchrannou službou do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Po příjezdu záchranky byl muž při vědomí a komunikoval. „Měl pohmožděniny od pásů a volantu. Převezli jsme jej do Fakultní nemocnice na Lochotíně,“ řekla Mária Svobodová ze Záchranné zdravotnické služby.



Zda byl muž pod vlivem alkoholu nebo drog bude zřejmé až po rozboru krve. Kvůli zdravotnímu stavu totiž nemohl na místě podstoupit dechovou zkoušku.

„V tuto chvíli je zadržený muž v policejní cele. Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu loupeže. Státnímu zástupci bude po obvinění podávat podnět k návrhu na vzetí dotyčného do vazby,“ dodala policejní mluvčí Jiroušková.