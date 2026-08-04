Už od června 2024 v kraji noční veterinární pohotovost žádná ordinace nezajišťuje. Někteří veterináři ji nabízejí, ale pouze pro své registrované klienty. Obdobná situace je ve více krajích.
Pokud chovatelé ze západu Čech takovou možnost nemají a jejich zvíře potřebuje akutně ošetřit, pak jim většinou nezbývá, než se vypravit do Prahy. Hodiny převozu ale hodně zvyšují riziko, že dorazí, až už bude na záchranu pozdě.
Primátor tvrdí, že se na zajištění noční veterinární pohotovosti i pro neregistrované dohodl se šéfem veterinární kliniky Zodiacus 97 Jaroslavem Bendou. Právě toto zařízení jako poslední v kraji přestalo službu poskytovat v roce 2024 a dál ji zajišťovalo jen svým klientům.
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Podle Romana Zarzyckého se Jaroslavu Bendovi podařilo získat objekt. „Dříve neměl dostatečnou kapacitu. Nyní nabyl vhodný areál a potřebuje součinnost města. Takže my v září v zastupitelstvu projednáme ve zkráceném řízení změnu územního plánu ve veřejném zájmu. Jakmile změna projde, pan doktor Benda rekolauduje prostory, které pro to pořídil, a vznikne tam velká veterina, která předpokládám na jaře příštího roku bude ordinovat,“ prohlásil.
Podle primátora je zmíněná mimořádná změna územního plánu oprávněná kvůli veřejnému zájmu na zabezpečení noční veterinární pohotovosti.
V nově otevřeném pracovišti by bylo možné ošetřovat domácí zvířata kromě plazů. „Dohoda zní, že pokud se podaří zprovoznit areál, který je asi kilometr od ordinace na Vejprnické ulici, tak by službu začal poskytovat,“ uvedl primátor.
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Jaroslav Benda mluví o zprovoznění nového pracoviště opatrněji než primátor a přesnější termín slibovat nechce. „Pokud budeme mít odpovídající prostory, jsme schopni to zabezpečit,“ říká.
O rozšíření kliniky se snažil dlouhodobě. Připomíná ale, že zajištění nepřetržité noční pohotovosti je spojeno i s otázkou personálního zabezpečení, které jako problém uváděli i jiní veterináři.
„Záleží to na více faktorech. Veterinárních lékařů je nedostatek. My máme domluvené externí lékaře a jde o to, aby měli kde se převléknout a aby bylo dost místa pro hospitalizaci zvířat,“ sdělil.
Veterinární pracoviště v Plzni vznikala podle jeho slov hlavně v 90. letech, kdy byla v oboru jiná situace a nároky na ordinace a jejich přístrojové vybavení nebyly tak velké, jako jsou dnes. „Veškerá zdejší pracoviště jsou z tohoto pohledu na hranici,“ konstatoval.
Je přesvědčený, že právě nutnost řešit více podstatných okolností byla důvodem, proč kraj a město neuspěly s dosavadní snahou noční pohotovost zajistit, přestože nabízely roční dotaci šest milionů korun. „To, že dají peníze, neznamená, že tak vyřeší všechny provozní problémy,“ uvedl.
Centrum moderní veterinární medicíny, dostupné a s parkováním
Jaroslav Benda tvrdí, že o finanční dotaci od kraje na provoz pohotovosti zatím nejednal, ale domnívá se, že by byla vhodná i pro motivaci lidí, kteří budou službu zajišťovat.
Podle něho je areál pro budoucí využití veterinární klinikou velice vhodný i tím, že tam nebude problém s dostupností pro veřejnost nebo parkováním klientů. „Vznikne tam centrum veterinární medicíny, které bude moderní a bude splňovat evropské standardy jak velikostí, tak poskytovanými službami,“ uvedl.
Za přednost považuje Benda skutečnost, že centrum bude nedaleko fungující veterinární kliniky. „Blízkost obou pracovišť by byla výhodná, pokud by se někde něco porouchalo nebo bylo zapotřebí například v jednom z objektů vymalovat. Podobné problémy máme dobře popsané a můžeme se na ně připravit," vysvětluje.
Plzeň společně s Plzeňským krajem hledaly provozovatele noční veterinární pohotovosti loni a nabízely šestimilionovou dotaci. Do výběrového řízení se ale nikdo nepřihlásil. Následoval pokus najít veterináře, kteří by službu zajišťovali jednotlivé dny v týdnu a střídali se. I tento pokus byl neúspěšný.