Začne stavba obchvatu Klatov i oprava betonu na D5, kultura je nejistá

Kvůli celosvětové pandemii infekční nemoci není jasné, zda se budou moci letos konat velké kulturní a společenské akce. Už loni se neuskutečnila velká plzeňská pouť i květnové Slavnosti svobody, které měly připomenout 75 let od osvobození Plzně a konce druhé světové války.



Protože nikdo neví, jaká opatření a omezení budou v jednotlivých týdnech letošního roku platit, není jisté, že se Slavnosti svobody letos uskuteční.

Nikdo nedokáže říct, kdy se diváci vrátí do hledišť stadionů, jak dlouho budou hrát Viktoriáni, Indiáni nebo házenkáři nejvyšší české soutěže před prázdnými tribunami.

Jisté naopak je, že se v Plzeňském kraji budou stavět nové silnice a modernizovat železniční trati. Na přelomu ledna a února chce Ředitelství silnic a dálnic vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele východního obchvatu Klatov.

Budoucí silnice začne u křižovatky mezi Štěpánovicemi a Klatovy, kde dnes začíná první část obchvatu směrem na Domažlice. „Na sedmikilometrovém úseku nové silnice je osm mostních objektů a dvě úrovňové křižovatky. Jedna je se silnicí první třídy Klatovy – Horažďovice, druhá křižovatka bude se silnicí na Bolešiny a Plánici. Nově budovaný obchvat se vrátí na původní silnici první třídy 27 za Luby ve směru na Železnou Rudu,“ uvedl Miroslav Blabol z plzeňského pracoviště ŘSD v Plzni.

Podle projektu bude obchvat stavěný jako klasická dvoupruhová silnice a obě křižovatky jako kruhové objezdy. Pokud nenastanou potíže s výběrovým řízením, na konci prázdnin by vítěz tendru mohl začít se stavbou.

Kompletně má být hotová do konce roku 2024. ŘSD stanovilo maximální cenu stavby, přibližně 1,1 miliardy korun bez DPH.

Za tři roky, v roce 2024, má být dokončený i prodlužovaný dálniční přivaděč na Plzeňsku od Šlovic kolem Horní Lukavice až k Přešticím, takže cesta z Plzně na Šumavu bude po zprovoznění obou nových silnic pro řidiče příjemnější a rychlejší.

Klatovy ve druhé polovině letošního roku zažijí ještě jednu velkou stavební operaci. Most přes železniční trať na vjezdu do Klatov od Plzně potřebuje vyměnit ložiska. Správce komunikace proto plánuje zvednutí celé mostní konstrukce. Ve stejné době chce opravit i část této frekventované komunikace na okraji Klatov. „Silnice první třídy kvůli této operaci bude zcela uzavřena, doprava pojede po objížďce,“ uvedl Blabol.

Jaro bude důležité i pro řidiče v Plzni. V průběhu dubna se má plně otevřít na čtyři pruhy rozšířená silnice od Třemošenského rybníka na okraji Plzně až k Třemošné, tam se napojí na obchvat městečka. Stavební technika bude okolí dokončovat do konce června.

Zprovoznění druhé z pěti staveb východního okruhu

V květnu vjedou první auta i na novou silnici od Plaské ulice podél železniční trati do kruhového objezdu kolem středového pilíře železničního mostu pod Bílou Horou. Zprovozněna tak bude druhá z pěti staveb východního okruhu, který by měl roce 2033 zajistit propojení karlovarské výpadovky s přivaděčem od dálnice D5 u Černic.

V závěru loňského roku začala těžká stavební technika budovat piloty v místě budoucího tunelu pro auta pod železniční tratí poblíž most přes trať u Sušické ulice na okraji Božkova. Tunelem povede východní okruh. V průběhu ledna má být dokončená vizualizace silnice v této oblasti. Takzvaný tunelový zárodek vzniká v předstihu už při přestavbě trati, aby později budování silnice nekomplikovalo provoz na důležitém železničním spojení z Plzně do Českých Budějovic.

Jan Hoření z centrály ŘSD řekl, že v letošním roce budou muset řidiči počítat s velkou opravou posledního betonového úseku dálnice D5 před hranicí s Německem. „Bude to celková oprava, výměna starého betonového povrchu za nový,“ uvedl Hoření.

Řidiče čekají omezení na dálnici D5

Hned dvě omezení budou na dálnici D5 mezi Ejpovicemi a Rokycany. Výměna středových svodidel omezí dopravu v rychlých jízdních pruzích v obou směrech. Dálničáři se chtějí pustit ale i do kompletní opravy dálnice na vrcholu stoupání kolem 65. kilometru nad Ejpovicemi, kde se vozovka kvůli problémům v podloží opakovaně boulí.

Do konce letošního roku bude kompletně přestavěný silniční most ve Spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku na silnici první třídy číslo 19, která vede na Příbram. Stávající most je úzký, dvě auta vedle sebe se na něj nevejdou.

„V loňském roce jsme předali staveniště, už jsou přeložené datové kabely a vedení nízkého napětí. Nejprve vznikne mostní provizorium, na které bude převedená doprava, a v místě současného mostu vznikne nový. Širší, aby se na něj vešla bez problémů dvě protijedoucí auta, a zároveň po obou stranách budou i chodníky pro chodce,“ popsal Miroslav Blabol stavbu za 40 milionů korun.

Pokračuje stavba poslední části západního okruhu

O deset milionů bude levnější rekonstrukce mostu u Červeného Poříčí na hlavním tahu z Plzně do Klatov. Asi až do příštího roku se protáhne rekonstrukce silničního průtahu Horažďovicemi na Klatovsku. Ze 120 milionů korun platí město polovinu.

V Plzni dál pokračuje dvoumiliardová stavba poslední části západního okruhu mezi výpadovkami na Stříbro a Karlovy Vary. Její součástí je 1,2 kilometru dlouhá mostní estakáda přes údolí řeky Mže. Je to největší dopravní stavba financovaná Plzeňským krajem a městem Plzeň. Po jejím zprovoznění plánovaným na rok 2023 auta jedoucí od Karlových Varů už nebudou muset zajíždět do centra Plzně, ale po nové silnici dojedou od centrály hasičů na Košutce kolem Křimic na Borská Pole, odkud je už bezproblémové napojení na dálnici D5 i na výpadovku směrem na Domažlice.

První letošní velká dopravní změna začala platit s nástupem nového roku. Senioři nad 70 let už nepotřebují k jízdám po Plzni aktivovanou Plzeňskou kartu s nahraným osvobozením od placení. Stačí jim jako dříve už jen občanský průkaz. Stejným dokladem se prokážou revizorům i v mimoplzeňských zónách v rámci krajské dopravy.

Cestující začnou vozit klimatizované tramvaje

V plzeňské městské dopravě začnou vozit cestující nové kompletně nízkopodlažní a klimatizované tramvaje z plzeňské Škodovky. První dvě, na které je podepsaná smlouva, měly být dodané ve druhé polovině loňského roku. Kvůli komplikacím způsobeným koronavirem se jejich výroba opozdila, dodané budou letos.

Pokud by město uplatnilo opci, v Plzni by jich mohlo jezdit až dvacet. Cestující by se v tříčlánkových tramvajích dlouhých 29 metrů měli svézt poprvé na jaře. Budou to první tramvaje tohoto typu nasazené do provozu v České republice. Současně s jejich dodáním skončí po více než 20 letech provoz tramvají známých jako Astra, prvních částečně nízkopodlažních tramvají v Plzni.

„Poslední dvě tramvaje Astra budou z pravidelného provozu vyřazeny v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Tramvaj číslo 301 bude odstavena a zachována v současné podobě jako historický exponát,“ řekl mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.

Ze Škodovky budou i nové vlakové jednotky, které budou zřejmě na konci jara nově nasazené na linku Plzeň - Cheb - Karlovy Vary. V závěru loňského roku začalo testování těchto elektrických jednotek ve zkušebním ústavu ve Velimi.

Letos vylepší mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta

V průběhu letošního roku má být upravena mobilní aplikace Virtuální plzeňské karty tak, aby na ni mohlo být uložené předplatné pro jakékoli zóny v rámci veřejné dopravy v Plzeňském kraji. V současné době aplikace v mobilním telefonu, která je alternativou ke klasické plastové kartě s čipem, umožňuje předplatné jen pro vnitřní zónu Plzeň a pouze ve vozech Plzeňských městských dopravních podniků.

Odbavovací zařízení ostatních dopravců, které patří do jednotného systému krajské dopravy Plzeňského kraje, zatím nedokážou data z mobilního telefonu přečíst.

Zřejmě na konec ledna je připravované seškrtání některých spojů v rámci linkové dopravy objednávané krajem.

Odsouzení začnou pracovat v nové výrobní hale

V polovině roku začnou pracovat první odsouzení v nové výrobní hale postavené těsně za přísně střeženou ohradní zdí věznice. Je to vůbec první projekt v České republice, kdy soukromá firma staví na státním pozemku halu, ve které bude zaměstnávat odsouzené.

Při výrobě roštů tam najde práci až 300 vězňů. Kromě toho, že se mírně zvýší zaměstnanost odsouzených, stoupne i bezpečnost ve věznici, protože vše se bude odehrávat mimo areál přísně střežené káznice. Vězni budou chodit do práce a pak z ní zpátky za dohledu strážných speciálním hlídaným tubusem, takže se ani na chvíli nedostanou mimo střežený prostor. Hlídaní budou i v zaměstnání.

Velkou akci naplánovali na jaro duchovní do Nepomuku, pokud to pandemická situace umožní. Město by se při oslavách 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého mělo stát v květnu hostitelem, biskupské konference.

Světec se v nyní čtyřtisícovém městečku narodil podle historických pramenů v roce 1340. „Kardinál Duka (Dominik, pražský arcibiskup) sem pozve všechny biskupy z celé republiky a budou tu týden pobývat a rozjímat. Zasedání České biskupské konference bude mezi 13. a 17. květnem, tedy okolo oslav umučení svatého Jana Nepomuckého,“ řekl ČTK starosta Nepomuku Jiří Švec.

Pro věřící i návštěvníky Plzně bude významný letošní duben, kdy by měla skončit rekonstrukce katedrály svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí Republiky. Práce uvnitř katedrály začaly v červnu 2018, na pracích se podílí přes 20 významných restaurátorů, kteří mají zkušenosti s podobnými pracemi například z Pražského hradu nebo z Velehradu.