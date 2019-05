Na Plzeňsku otevřou podzemní kaolinový důl. Lidé uvidí i Luciferův sál

Surovina se zde těžila na konci 19. století. Pod zemským povrchem po ní zůstal komplex chodeb a impozantních, víc než 15 metrů vysokých, síní. Roky se tam lidé dostávali ilegálně úzkým průlezem betonovou skruží.

Zástupci obce se několik let snažili získat patřičná povolení, aby mohli podzemní prostory otevřít pro veřejnost. Věděli, že se jedná o mimořádnou raritu, která může přitáhnout zájem návštěvníků a zviditelnit Nevřeň, která by z toho mohla ekonomicky těžit. Nyní jsou na konci cesty.

Pro zájemce je už připravený portál, kterým se do komplexu dostanou. Pokud všechno dobře dopadne, už v červnu. Jestli se objeví ještě nějaká komplikace, pak možná o několik týdnů později. Že to bude letos v létě by ale mělo být už jisté. „Děláme pro to všechno,“ prohlásila starostka Nevřeně Štěpánka Bejčková.

K vytvoření vstupního portálu přispěli i filmaři, když v dole natáčeli pohádku Čertí brko. Ta měla premiéru loni na podzim. V hloubce kolem 25 metrů vznikl pro film Luciferův trůnní sál.



Je možné, že přístup do dolu bude otevřený už při akci Industry Open o víkendu 15. a 16. června.

„Ale v tuto chvíli to ještě nemohu s jistotou potvrdit, přestože věříme, že se to povede. Jenom zatím nechci slibovat přesný termín, aby nebyl někdo naštvaný, pokud by to nevyšlo,“ řekla starostka. O zmíněném víkendu by se měly v kraji otevřít památky technického charakteru.



Starostka připouští, že uskutečnění letitého plánu otevřít důl pro návštěvníky, bylo administrativně, technicky i finančně poměrně náročné.

„Už jsme blizoučko. Chlapi, kteří dole dělají na posledních úpravách, pracují, co můžou. Chybí nám ještě třeba schodiště, abychom tam mohli lidi bezpečně přivést. Všechno bychom to rádi stihli,“ vysvětluje.

K úpravám se bude muset ještě vyjádřit stavební a báňský úřad, které posoudí, zda byly práce provedené v souladu s projektem.

Nevřeň má už několik let postavené Centrum Caolinum. Je to výjimečná, architekty oceňovaná moderní víceúčelová stavba.

„Máme naplánováno, že centrum bude výchozím bodem pro návštěvníky dolu. Ti budou chodit i po naučné stezce v okolí dolu. S jejím financováním a s elektrifikací prostor dolu nám finančně pomohl Plzeňský kraj,“ konstatovala starostka.

VIDEO: Podívejte se do kaolinového dolu v Nevřeni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ta tvrdí, že veřejnost má o návštěvy dolu značný zájem. „Je to tam nádherné, ty prostory chceme nasvítit tak, aby v nich bílý kaolin vynikal,“ podotkla.



Adéla Honomichlová z Centra Caolinum potvrzuje, že se lidé zajímají o to, jak se do dolu dostat. „Někteří návštěvníci se k nám chodí podívat na expozici o dolu a poslechnout si povídání. Ale jsou i takoví, kteří přijdou vybaveni helmou a ptají se, kudy do dolu půjdeme. Dost lidí, kteří k nám chodí, říkají, že tam dřív lezli. Teď už se tam po zajištění dřívějšího přístupu asi rok a půl nikdo nedostal,“ popisuje.



Těžba kaolinu v ložisku u Nevřeně začala v roce 1870. Už v roce 1897 byla ale ukončena a zdejší technologie se přemístila k nedaleké obci Ledce.