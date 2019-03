Nepomuk bude mít domov pro seniory s Alzheimerovou chorobou

Zchátralou stavbu, která se nachází v lese mezi sídlištěm Na Vinici a Zelenou Horou, bylo nutné kompletně opravit. Původní odhady na rekonstrukci hovořily o 135 milionech korun. Čtyřpodlažní budova nabídne 99 pokojů, většina z nich bude dvoulůžková. Zhruba sedmdesát procent poslouží klientům, u nichž lékaři diagnostikovali Alzheimerovu nemoc či jiný typ demence. Tomu bude přizpůsobena také čtyřiadvacetihodinová péče. Právě o podobné služby je v Plzeňském kraji velký zájem. „Jenom v západočeské metropoli chybí dvě stě až tři sta míst,“ uvedla vedoucí odboru sociálních služeb plzeňského magistrátu Alena Hynková.



„Centrum seniorů se zpřístupní mezi 15. až 20. březnem,“ řekl nepomucký starosta Jiří Švec, který je s developerem v kontaktu. „Nejdříve se chystá oficiální den otevřených dveří pro stavitele a ty, kteří se na projektu podíleli. Potom přijde na řadu veřejnost,“ konstatoval. Stejnou zprávu dostala rovněž místostarostka nedalekého Kláštera Jana Tobrmanová, do jehož katastru zařízení spadá. Na nepomuckém úřadě se stále množí žádosti o zaměstnání v domově. Práci by tady mohla získat až stovka uchazečů. „Obracejí se na nás hlavně místní nebo lidé z nejbližšího okolí. V poslední době zase počet formulářů stoupl. Celkově jich máme víc než sto,“ vyčíslil Švec. Doplnil, že případní klienti a jejich rodiny zatím vyčkávají, kolik bude poskytovaná péče stát. BM Develop totiž dosud nesdělil, kdo bude služby provozovat. „Stále se řeší, kdo si to vezme na starost. Nějací zájemci už jsou. Jednání jsou pokročilá, ale výsledek stále neznáme,“ dodala místostarostka Tobrmanová. Jméno provozovatele údajně zazní až na dnu otevřených dveří.



Poptávka po specializovaných lůžkách roste

Šéf projektu Petr Zahraj o situaci mlčí. Záležitost nechce blíže komentovat. Nevyjádřil se ani jednatel firmy Jiří Brůček. Právě tento scénář už se v minulosti několikrát opakoval. Původně mělo zařízení fungovat už v roce 2017. Někdejší společnost Anavita, která postavila centrum se stejným zaměřením v Plzni na Slovanech, od smlouvy však odstoupila. Od té doby developer stále shání nového kandidáta. Kolaudace objektu se vícekrát odkládala. Naposledy byla plánovaná na loňský říjen.



Zvyšující se poptávku po specializovaných lůžkách pro nemocné seniory potvrdil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz. Proto se změnila například klientela největšího domova se zvláštním režimem v Letinech na jižním Plzeňsku, který pojme až 260 osob. „Chtěli jsme, aby služby využívali hlavně lidé z našeho kraje, což dříve nebylo. Jednalo se převážně o Středočechy,“ zdůvodnil Honz.

Přibyla místa v Tachově, kde se s dalším rozšiřováním kapacity ještě počítá. Nedostatek služeb je patrný především v západočeské metropoli. Nouzi by podle vedoucí odboru sociálních služeb Hynkové měly vyřešit dva projekty. Prvním je stavba na okraji Chvojkových lomů, kterou financuje město. Budova poskytne zázemí 82 klientům, o které se postará pravděpodobně agentura sociální péče Domovinka.

Kromě toho by v Černicích nedaleko genetického pracoviště mělo vyrůst Alzheimercentrum pro 160 potřebných.