Socha odhalila pravou tvář svatého Jana Nepomuckého

S nápadem přišli někdejší vikář Vítězslav Holý a bývalá ředitelka muzea Kateřina Dobrovolná, která v Plzni studovala antropologii. Obrátila se na své moravské kolegy, kteří se myšlenky zhostili. Vědci se nemohli dostat do svatovítské katedrály, kde jsou světcovy ostatky uloženy. Vycházeli proto z detailních záznamů, jež na místě pořídil v 70. letech minulého století Emanuel Vlček.

„Ten tehdy provedl důkladnou fotografickou, kresebnou i rentgenovou dokumentaci. Měli jsme k dispozici osmdesát měr, které jsme použili na tvorbu modelu lebky. Na ni jsme potom rekonstruovali základní svaly, které ovlivňují výraz nebo tvar obličeje,“ popsala antropoložka Eva Vaníčková. Samotnou bustu z bronzu pak zhotovil její spolupracovník z Moravského zemského muzea a sochař Ondřej Bílek. „Při jiné práci není nutné zcela striktně zachovat předlohu, což tady nešlo. Musel jsem se držet dat přesných na milimetry,“ řekl umělec.

Tvář Jana Nepomuckého se ovšem od dosavadních zobrazení, kterých na světě existuje zhruba 66 tisíc, značně liší. Díky moderní metodě odborníci zjistili, že nepomucký rodák měřil zhruba 170 centimetrů a byl drobnější postavy. Měl krátkou lebku s relativně nízkým obsahem mozkovny. Obličej byl podlouhlý s užším nosem, oči mírně zapadlé. „Jedná se o jedno z mála ztvárnění, kde světec nemá vousy. Vycházeli jsme z práce Radka Martínka, který se věnuje odívání a péči o tělo ve středověku. Při pohledu na účes mělo být na první pohled patrné, že se jedná o duchovního. Pěstování delších vlasů nebo vousů, případně jejich úprava byla považována za marnivost,“ vysvětlila Vaníčková.



Nepomučtí exponát odhalili v den, kdy si připomněli 290 let od světcova svatořečení. Busta zůstane rok v muzeu, poté se přesune do místního kostela sv. Jana Nepomuckého. „Jsem nadšený, že se na projekt našly peníze a objevili se ochotní dárci. Pro věřící není důležité, jak svatý vypadal, nýbrž jaký byl. Nicméně pozornost si jeho osoba jednoznačně zaslouží,“ zdůraznil nepomucký farář Jiří Špiřík. On stejně jako někdejší ředitelka instituce Dobrovolná doufá, že jedinečné dílo přitáhne do města více návštěvníků. Projekt se mohl uskutečnit jenom díky slovenským donátorům, kteří poskytli 70 tisíc korun, což je přibližně polovina celkové sumy.



Spolupráce s brněnskými odborníky však nekončí. „Rádi bychom měli ještě podobu svatého Vojtěcha, jehož kult je u nás také poměrně silný,“ prozradil manažer mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík, jenž se v záležitosti také angažoval. V tomto případě by cesta byla zřejmě jednodušší. Vědci by se mohli neivanzivní metodou dostat přímo k ostatkům, které by oskenovali. Získaná data by použili pro potřebný model.



Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1340. Později se stal generálním vikářem pražského arcibiskupa. Zemřel 20. března 1393. Jeho umučené tělo nechal tehdejší král Václav IV. svrhnout z Karlova mostu do Vltavy. Podle historiků za smrtí stály spory mezi králem a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Už v roce 1721 byl rodák z jižního Plzeňska blahořečen, o osm let později svatořečen.