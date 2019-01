Opilý mladík naboural, za volantem ho vystřídal ještě opilejší kamarád

11:52 , aktualizováno 11:52

Opilý řidič nezvládl ve středu večer auto na Domažlicku. Postupně vrazil do plotu a do stojícího automobilu. Když zjistil, že dál už nemůže, přenechal místo za volantem kolegovi. Ten byl ještě opilejší než on.