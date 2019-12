Vzácné sochy opouštějí klášter v Kladrubech, chrání je speciální matrace

18:45 , aktualizováno 18:45

Jeden z největších převozů památek v Česku začal v Kladrubech na Tachovsku. Tamní klášter opustilo prvních osm barokních soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Patří do souboru, který čítá 28 figur. Všechna díla by měla do konce února zakotvit na zámku ve Valči na Karlovarsku, pro který původně vznikla.