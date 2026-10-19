„Ceny v krajském městě ani cena ročního předplatného u vnějších zón se nemění,“ řekl po schválení krajskými radními náměstek hejtmana Pavel Čížek. Kraj zdražuje poprvé od roku 2020.
Nový tarif je podle Čížka nastaven tak, aby veřejná doprava zůstala výhodná pro ty, kteří ji využívají pravidelně.
U jednorázových jízdenek se zvýší cena za průjezd prvními třemi vnějšími zónami, další zóny zůstávají za stejnou cenu. První vnější zóna bude stát místo 14 korun 18 korun, druhá zdraží o dvě koruny na 14 korun a třetí o stejnou sumu na 12 korun.
Ceny čtvrté a další zóny zůstávají na deseti korunách. „Síťová jízdenka na sedm a více zón zdraží o osm korun, tedy z 84 korun na 92 korun,“ řekla mluvčí kraje Eva Mertlová.
Ti, kteří jezdí pravidelně s předplatným, se zvýšení cen prakticky nedotkne. Například čtvrtletní předplatné v první zóně povyroste z 904 korun na 918 korun a půlroční předplatné z 1 584 korun na 1 596 korun.
Lednová úprava cen se dotkne také některých doplňkových produktů, jako jsou turistické jízdenky, přeprava psů, kol, lyží nebo zavazadel.