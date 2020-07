Domažlické nemocnici chybí lékaři, snaží se je nalákat na vyšší mzdy

O část pacientů, kteří měli ležet v Domažlicích, se starají nemocnice v Klatovech a ve Stodě.



Krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková (ČSSD) uvedla, že obnovením provozu JIP jim může Domažlická nemocnice trochu ulevit.

Personální problémy v tomto zdravotnickém zařízení trvají už dlouho. Vystupňovaly se na konci dubna kvůli odchodu dvou lékařů z interního oddělení.

Šéf Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos při posledním jednání zastupitelů kraje připustil, že situace na interně v Domažlicích je už rok nestabilní a označil ji za velmi křehkou. Uvedl, že odchod dvou lékařů způsobil, že oddělení není z hlediska lůžkové péče provozuschopné.



Krajský zastupitel ČSSD, ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek upozornil, že už loni s dalšími zástupci fakultní nemocnice upozorňovali bývalého hejtmana Josefa Bernarda a vedení Nemocnic Plzeňského kraje, aby situaci Domažlické nemocnice řešili.

„Protože se vědělo o hrozbě personální krize,“ řekl. S výzvou prý ale neuspěl.



V provozu je nově šest lůžek intenzivní péče

Před prázdninami museli kvůli potížím Domažlické nemocnice zastupitelé kraje schválit celkem tři miliony na příspěvky pro Mulačovu nemocnici a nemocnici v Sušici, za to, že pomůžou během čtyř měsíců zmírnit důsledky výpadku na interně v Domažlicích. Přebírají totiž některé pacienty, kteří by jinak mířili do Klatov nebo do Stodu.



Šéf Domažlické nemocnice Petr Hubáček tvrdí, že za chybějící lékaře shání náhradníky. „Je jich rozjednaných celkem šest,“ uvedl.

Připomíná, že ambulantní je péče zajištěná. „Internisty máme nonstop ve službě, pouze akutní lůžková péče je omezená,“ uvedl.



Petr Hubáček řekl, že od 7. července je znovu v provozu šest lůžek na jednotce intenzivní péče. Domnívá se, že to může odlehčit zejména Klatovské nemocnici, která převzala nejvíc pacientů z domažlické interny.

„Pomáháme ostatním nemocnicím také se zajištěním následné doléčovací péče pro pacienty. A pokud by třeba v Klatovech potřebovali uvolnit místo na jipce, můžeme vzít pacienta k nám,“ sdělil.



Lékařům nabízí k pronájmu rodinné domy

Radní Stárková doufá, že se akutní lůžkovou péči na interně Domažlické nemocnice podaří obnovit. Domnívá se, že ke stabilizaci je zapotřebí sehnat alespoň tři lékaře. I Stárková ale přiznává, že dlouhodobé řešení personální situace Domažlické nemocnice se bude hledat těžko.

„I když se lékařům nabízí k pronájmu rodinné domky a dobré finanční podmínky, tak se tam velmi těžko shání,“ sdělila.



Podle neoficiálních informací zaměstnanců krajských nemocnic vede personální nouze v Domažlicích k tomu, že jsou tam lékařům nabízené výrazně vyšší platy, než by dostali jinde. Rozdíly jsou údajně i o desítky procent. To dokládá i vyjádření Marka Kýhose při jednání zastupitelů kraje.

„Nabídka, kterou dává management potenciálním zaměstnancům, je vysoce nadstandardní jak z pohledu finančního, tak z pohledu možnosti ubytování. Myslím, že už není možno nabídnout nic lepšího,“ prohlásil Kýhos.



Ředitel Fakultní nemocnice v Plzni Václav Šimánek ale varoval, že přeplácení personálu může vyvolat další problémy.

„Roztočíme spirálu, která celé zdravotnictví Plzeňského kraje pošle do háje. To je cesta do pekel. Nakonec na to nebudeme mít nikdo z nás,“ řekl.



Šimánek upozornil, že v Praze si přeplácením nemocnice přetahovaly zdravotní sestry a vedlo to k jejich velkým přesunům mezi jednotlivými zařízeními a dalším rychlým odchodům za ještě vyššími výdělky, jakmile to bylo možné.