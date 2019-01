Obědy i lanovka zdarma. Benefity pro zaměstnance jsou pro firmy nutností

Vleky a lanovku zdarma mají například zaměstnanci Ski & Bike Špičák. „Kromě klasických zaměstnaneckých benefitů, jako jsou stravenky či penzijní připojištění, mají naši zaměstnanci zcela zdarma celoroční přepravu lanovkou a v zimě i další vleky. Jejich nejbližším příbuzným, tedy manželce či manželovi a dětem, tuto službu umožňujeme za 500 korun na celý rok, přitom celosezonní skipas pro dospělého stojí 7 565 korun,“ popsal ředitel areálu Vladimír Kasík.



Připomněl, že zadarmo mají pracovníci také značkové zimní oblečení i využití wellness centra ve zdejším hotelu Horizont.

„Poskytujeme jim též celoroční zvýhodněné ubytování v objektech areálu za 50 korun za noc, což za měsíc vychází na 1 500 korun. Za režijní ceny si také mohou zapůjčit těžkou techniku, například traktor či nákladní auto, kterou v horských oblastech pravidelně člověk potřebuje,“ popsal Kasík.

V klatovské firmě Rodenstock dostávají zaměstnanci podle odpracovaných let každoroční prémii. Od nástupu do čtyř let dostávají ročně 3 500 korun. Tato částka se postupně zvyšuje až na sedm tisíc ročně, pokud člověk ve firmě pracuje více než 25 let. Uvedla to vedoucí personálního oddělení Martina Vyčichlová.

„Zaměstnanci získávají i příspěvek na stravování v naší závodní jídelně, o svátcích a víkendech je jídlo zcela zdarma,“ popsala Vyčichlová.

Finančně zajímavé je doporučit zaměstnance. „Když vydrží po zkušební době, dostane pracovník, který nového zaměstnance doporučil, prémii 20 tisíc korun,“ uvedla Vyčichlová s tím, že vedle klasických benefitů, jako jsou příspěvky na dovolenou či sportovní a kulturní aktivity, mohou lidé získat slevy na nákup brýlí, které Rodenstock vyrábí.

Tereza Knířová ze společnosti Sodexo Benefity řekla, že téměř jedna třetina zaměstnanců v Plzeňském kraji je nespokojena se svými benefity.

„Více než polovina zaměstnanců dostává příspěvek na stravování a stále více zaměstnavatelů využívá stravenkové karty. Nejčastěji zde zaměstnanci dostávají na jeden den příspěvek na stravování v hodnotě 90 korun, což nevystačí na celý oběd. V tomto kraji je momentálně průměrná cena oběda 126 korun,“ sdělila Knířová.



Lidé touží po relax zóně či úklidu domácnosti

Ta pozoruje trend větších investic do benefitů pro volný čas. „Pokud by si zaměstnanci Plzeňského kraje mohli vybrat, uvítali by z méně tradičních benefitů například relax zónu na pracovišti nebo úklid domácnosti,“ sdělila Knířová.



Doplnila, že benefity pro volný čas dosahují v kraji průměru 500 korun na jednoho zaměstnance měsíčně. Tuto částku přesahuje plzeňská firma Doosan Škoda Power.

Personální ředitel Richard Kabuď uvedl, že firma měsíčně přispívá částkou 600 korun, které mohou zaměstnanci uplatnit v kterékoliv z několika tisíc smluvních provozoven benefitního portálu.

„V případě nevyčerpání v kalendářním měsíci je také možné tyto příspěvky dočasně spořit nebo je vyplatit ve formě příspěvku na životní pojištění,“ přiblížil Kabuď s tím, že benefity firma poskytuje i rodinným příslušníkům, kteří mohou využívat například zvýhodněné mobilní tarify. Zaměstnanci mají také týden dovolené navíc. Celkem tak mohou čerpat pět týdnů volna.

Tuto výhodu mají i zaměstnanci Plzeňského Prazdroje. Kromě tradičních benefitů v letošním roce firma navíc díky dobrým výsledkům v rámci celé skupiny přistoupila k výplatě mimořádné odměny ve výši osm tisíc korun pro každého zaměstnance. „Pivovar poskytuje i poukázky na naše pivo,“ uvedla mluvčí Jitka Němečková.



Přetahování zaměstnanců je na denním pořádku

V poskytování výhod zaměstnancům je tedy v kraji mezi firmami velká konkurence. Jisté je ale jedno, přetahování zaměstnanců je na denním pořádku. Počet volných míst totiž stále násobně převyšuje počet nezaměstnaných.



Podle Českého statistického úřadu na konci listopadu loňského roku celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o jedno procento na 8 052, počet hlášených volných pracovních míst se zvýšil o 4,4 procenta na 34 344 a podíl nezaměstnaných osob stagnoval na hodnotě 1,9 procenta.