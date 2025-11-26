Hazard se životem kvůli dobrému záběru, fotograf jel v otevřeném kufru auta

Autor:
  12:42
Nebezpečný hazard předvedla osádka vozu na silnici první třídy u Kralovic na Plzeňsku. Řidič tam jel s autem, v jehož otevřeném kufru seděl muž s fotoaparátem v ruce. Aby pořídil co nejlepší snímek, otevřel ještě okno zadních dveří. Vůz na silnici potkali policisté.

Řidič vezl v kufru chlapíka s fotoaparátem v ruce. Aby si pořídil co nejlepší snímek, otevřel si ještě k tomu okénko. | foto: Policie ČR

Auto s mužem v kufru potkala policejní hlídka ve čtvrtek dopoledne na silnici I/27 u Kralovic.

Fotograf, který seděl v otevřením kufru byl pro dobrou fotku ochoten riskovat svůj život, upozornila policejní mluvčí Eva Červenková.

Policisté auto okamžitě zastavili a požadovali po obou aktérech vysvětlení. Ti svoji chybu uznali. Třicetiletý fotograf vzal veškerou vinu na sebe. Řekl, že to byl jeho nápad, že chtěl fotografovat. Dopustil se tak přestupku proti pravidlům silničního zákona.

Dobrá fotka ho tak vyšla draho. Policisté mu na místě udělili pokutu. Její výši ale neuvedli. Řidič z toho vyšel lépe, policisté mu pouze domluvili.

„Při prudkém brzdění či dopravní nehodě mohou být následky fatální. Nákladní prostor je místo pro věci, ne pro lidi,“ upozornila Červenková. Co chtěl muž ze zavazadlového prostoru vyfotit, neuvedla.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vánoční tramvaj v Plzni bude letos vypadat jako chaloupka, uvnitř bude i stromeček

Pracovníci dopravních podniků v Plzni polepují vánoční tramvaj. Ta letošní bude...

Od příští neděle bude po Plzni jezdit vánoční tramvaj. Ta letošní bude podle dopravního podniku výrazně jiná než v předchozích letech. Připomínat bude vánoční chaloupku na kolejích. Vůbec poprvé bude...

Zabili ho hřebíkovačkou, tělo spálili. Dvacetileté tresty za vraždu starosty platí

Soud řeší brutální vraždu starosty z Plzeňska, který byl usmrcený tesařskou...

Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska v úterý odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil jeho bývalé manželce a jejímu nevlastnímu bratrovi 20 let vězení. Třetí obžalovaný, ženin známý...

Začali stavět třetí nejvyšší obytný dům v Česku, pomůže i „samošplhací“ jeřáb

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni začala stavba základů výškové budovy Sisters. S věžemi vysokými 94 a 83 metrů bude třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Deset metrů hlubokou jámu pro základovou desku postupně doplní v...

Když máte víc dětí, je to jednodušší, tvrdí šestinásobná maminka

Pediatrička Eva Peroutková má šest dětí. Posledního syna Vítka porodila 13....

Napsat všechna jména členů rodiny Peroutkových z Plzně na zvonek u jejich domu by byl asi problém. Manželé Eva a Jiří mají totiž šest dětí. Pět bylo plánovaných, šestý Vítek byl překvapením....

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

Hazard se životem kvůli dobrému záběru, fotograf jel v otevřeném kufru auta

Řidič vezl v kufru chlapíka s fotoaparátem v ruce. Aby si pořídil co nejlepší...

Nebezpečný hazard předvedla osádka vozu na silnici první třídy u Kralovic na Plzeňsku. Řidič tam jel s autem, v jehož otevřeném kufru seděl muž s fotoaparátem v ruce. Aby pořídil co nejlepší snímek,...

26. listopadu 2025  12:42

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

26. listopadu 2025  11:21

Plzeňská nemocnice pečuje o rekordních 472 lidí s HIV, třetinu tvoří Ukrajinci

ilustrační snímek

Piercing a tetování přivezené ze zahraničí nebo nějaký operační výkon provedený v tamní ne úplně dobré nemocnici. I to jsou způsoby, při kterých se člověk může nakazit virem HIV. Fakultní nemocnice v...

26. listopadu 2025  9:36

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

25. listopadu 2025  15:44

Přeseknuté žebro, poraněná játra. Za útok mačetou soud vyměřil deset let

Krajský soud v Plzni vyměřil Štefanu R. za loňský útok mačetou deset let...

Muž pohybující se mezi bezdomovci jen se štěstím přežil bodnutí do břicha zbraní podobnou mačetě. Čepel dlouhá 48 centimetrů mu přesekla žebro a poranila játra. Za březnový útok v plzeňském parku...

25. listopadu 2025  13:44

V obci zavládla euforie. U vánočního stromu si s místními zazpívá Ztracený

Sobotní koncert byl nezapomenutelným zážitkem. Marek Ztracený své fanoušky...

Obrovská radost zavládla v Tymákově u Plzně. Místní totiž vyhráli v ojedinělé soutěži a o první adventní neděli jim přijede zazpívat a pomůže rozsvítit vánoční stromek zpěvák Marek Ztracený.

24. listopadu 2025  13:33

Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy....

Krajský soud potrestal deseti lety vězení třiadvacetiletého Romana M. z Karlovarska, který podle jeho závěru několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Podle spisu zcela ovládal jejich...

24. listopadu 2025  10:41,  aktualizováno  11:20

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Po hodině hry se položil do centru z levé strany a i v pádu propálil vše, co mu stálo v cestě. Že fotbalista Daniel Vašulín zažívá nejlepší sezonu kariéry, netřeba připomínat. Radostným gestem...

24. listopadu 2025  7:45

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

23. listopadu 2025  19:42

Plzeňští házenkáři se dotáhli na čelo, po obratu zvítězili ve Frýdku-Místku

Plzeňský křídelník Dominik Skopár mezi karvinskými pivoty Janem Užekem (vlevo)...

Plzeňští házenkáři v 11. kole extraligy zvítězili po obratu ve druhém poločase ve Frýdku-Místku 31:28 a udrželi kontakt s vedoucí Karvinou. Strůjcem devátého vítězství Talentu z dosavadních deseti...

23. listopadu 2025  18:55

V hořícím drážním domku vybuchla plynová lahev, vlaky déle než hodinu nejely

Deset jednotek hasičů likvidovalo požár nádražního domku na Domažlicku.

U požáru drážního domku na trati z Plzně do německého Furth im Wald zasahovali v neděli dopoledne hasiči v Chrastavicích na Domažlicku. Ještě před příjezdem jednotek stihli všichni lidé z domku před...

23. listopadu 2025  12:40,  aktualizováno  15:28

Kruhák v Sukově ulici čeká modernizace. Ve hře je, že bude řízený semafory

Kruhový objezd na Borských polí, na křížení Sukovy, Folmavské, Goldscheiderovy...

Za šest let by v borské části Klatovské ulice v Plzni mohly začít práce na jejím zlidštění a zpětné přeměně na městský bulvár. Hodně aut z této dopravní tepny by měla odvést nová souběžná silnice,...

23. listopadu 2025  8:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.