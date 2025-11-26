Auto s mužem v kufru potkala policejní hlídka ve čtvrtek dopoledne na silnici I/27 u Kralovic.
Fotograf, který seděl v otevřením kufru byl pro dobrou fotku ochoten riskovat svůj život, upozornila policejní mluvčí Eva Červenková.
Policisté auto okamžitě zastavili a požadovali po obou aktérech vysvětlení. Ti svoji chybu uznali. Třicetiletý fotograf vzal veškerou vinu na sebe. Řekl, že to byl jeho nápad, že chtěl fotografovat. Dopustil se tak přestupku proti pravidlům silničního zákona.
Dobrá fotka ho tak vyšla draho. Policisté mu na místě udělili pokutu. Její výši ale neuvedli. Řidič z toho vyšel lépe, policisté mu pouze domluvili.
„Při prudkém brzdění či dopravní nehodě mohou být následky fatální. Nákladní prostor je místo pro věci, ne pro lidi,“ upozornila Červenková. Co chtěl muž ze zavazadlového prostoru vyfotit, neuvedla.