Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Malé dítě skončilo pod koly samovolně rozjetého auta, utrpělo vážná zranění

Autor:
  13:05
Tragická událost se stala v sobotu odpoledne v jedné z obcí na jižním Plzeňsku. Z řady zaparkovaných auto se jedno samovolně rozjelo a na místě zranilo malé dítě, které záchranáři museli do nemocnice transportovat letecky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Nehoda se stala v obci Nebílovy na Plzeňsku, kde na tamní louce postávala během probíhajících farmářských trhů auta. Na nehodu upozornil server Novinky.cz.

„Podle dosud zjištěných skutečností došlo k samovolnému rozjetí osobního vozidla, které přimáčklo malé dítě na další automobil,“ upřesnil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Michal Schön.

Na místě zasahovala pozemní i letecká záchranná služba. „Dítě utrpělo zranění a bylo letecky transportováno do zdravotnického zařízení,“ řekl za záchranáře jejich mluvčí Luboš Bouček.

Jak policie tak i záchranáři však vzhledem k věku zraněného dítěte nechtějí veřejnosti sdělovat podrobnější informace. Není tudíž zatím ani jasné, kdo byl vlastníkem vozidla, které zranění dítěti přivodilo. Případem se však nadále zabývají kriminalisté z územního odboru Plzeň-venkov.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna...

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to...

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu, soud rozdal pokuty

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako...

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Do Česka se sune od jihozápadu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i tropických 30 stupňů Celsia. Mapa, kterou zveřejnili, ukazuje,...

Svojšínský zámek povstal z ruin. Starosta malé obce dokázal nemožné

Zámek ve Svojšíně na Tachovsku prošel opravou, která trvala několik let. Velkou...

Když v roce 2002 začal starostovat ve Svojšíně na Tachovsku, měl jediný cíl: opravit zdejší zámek. Karel Petráň se totiž v obci narodil a zámek ho od dětství fascinoval. Zároveň ho mrzelo, že se za...

24. května 2026  6:30

Na Domažlicku se topil čtyřletý chlapec. Z vody ho vytáhla jeho matka

ilustrační snímek

V pátek podvečer spadl v jedné z obcí na Domažlicku malý chlapec v předškolním věku do retenční nádrže. V bezvědomí ho vytáhla z vody jeho matka a v kritickém stavu ho pak záchranáři převezli do...

23. května 2026  20:37

První tropický den letoška, stanice hlásí přes 30 stupňů. Kde bylo nejtepleji?

Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na...

Dnešek, tedy sobota, byl prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila v 15:30 hranici 30 stupňů Celsia, nakonec naměřila 30,7 stupně. Loni zaznamenali meteorologové...

23. května 2026  16:44,  aktualizováno  18:59

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

23. května 2026  10:06

Začíná oprava poslední části ejpovického přivaděče. Řidiče čekají měsíce omezení

Stavbaři se pustí do modernizace poslední části ejpovického dálničního...

Stavbaři se pustí do modernizace poslední části ejpovického dálničního přivaděče, který ještě neprošel rekonstrukcí. Teď přichází na řadu přes tři kilometry dlouhý úsek ve směru na Prahu od...

23. května 2026  7:55

Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Do Česka se sune od jihozápadu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i tropických 30 stupňů Celsia. Mapa, kterou zveřejnili, ukazuje,...

22. května 2026  16:34

Sporná silnice přes Plzeň se odkládá o několik let, prioritou je okruh

Provizorní silnice propojující Jateční třídu s ulicí Na Roudné v Plzni pod...

Prioritou je dostavba východní části silničního okruhu Plzně, realizace kontroverzního průtahu přes město se odsouvá. To jsou výstupy z posledního jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic a...

22. května 2026  15:07

Potrhaná a opotřebovaná. Sedadla ve Velkém divadle čeká výměna čalounění

Některá sedadla ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni jsou v žalostném stavu....

Návštěvníci Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni se po letech dočkají obnovy sedadel v hledišti. Někteří na jejich neutěšený stav upozorňovali delší dobu. Tvrdili, že zatímco na vylepšování Nové scény...

22. května 2026  9:54

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu, soud rozdal pokuty

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako...

22. května 2026  9:54

Tříletý chlapec bloudil u nádraží, trucoval kvůli hračce. Zachránila ho všímavá žena

Oceněná Jana Šopovcová získala ocenění v rámci projektu Ztracená pomněnka. (21....

Učitelka Jana Šopovcová si v podchodu pod rokycanským nádražím letos v dubnu všimla tříletého klučiny, který tam byl sám. Bylo jí to divné. Když se po něm nikdo nesháněl, zavolala raději policistům....

21. května 2026  16:06

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Malík asi zůstane plzeňské bráně věrný: Nevím, co by se muselo stát, abych odešel

Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě.

Letní přípravu s hokejisty Škody zahájil také gólman Nick Malík, který v uplynulé sezoně patřil k základním stavebním kamenům plzeňské defenzivy. Čtyřiadvacetiletý rodák z amerického Raleigh přispěl...

21. května 2026  10:52

Batole sedělo v okně, zatímco matka spala. Muži pod ním hbitě roztáhli deku

Dvouletý chlapec vylezl na parapet v druhém patře a díval se ven. Dva pohotoví...

Děsivý pohled se minulý týden naskytl lidem v Plzni na Slovanech. Odpoledne tam totiž na parapetu v druhém patře seděl malý chlapec, který mohl každou chvíli spadnout. Dva muži, kteří si nebezpečné...

21. května 2026  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.