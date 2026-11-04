Nehoda se stala v úterý dopoledne v obci Újezd, což je část Horšic u Přeštic. Podle policie osmatřicetiletá řidička vyjížděla s autem značky Škoda od krajnice a chtěla odbočit vlevo mimo silnici.
„Zřejmě přehlédla vozidlo Fiat s přívěsem, které jelo od Horšic na Dolce, a došlo ke střetu,“ popsala kolizi policejní mluvčí Eva Červenková.
Obě auta, včetně přívěsného vozíku s živým prasetem, následně narazila do plotu u rodinného domu.
Řidička ze škodovky zůstala v autě, ven jí museli pomoct hasiči. Následně si ji převzali do péče záchranáři. „Po ošetření jsme ji s lehkým poraněním horní končetiny transportovali do zdravotnického zařízení,“ informoval mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.
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Její o šest let mladší spolujezdkyně stejně jako jednapadesátiletý šofér fiatu se nezranili. Bez šrámu vyvázlo také prase, kterému museli sehnat náhradní odvoz.
„Obě vozidla jsme pomohli odstranit mimo komunikaci,“ dodal mluvčí krajských hasičů Petr Poncar s tím, že na místě zasahovala jednotka z Přeštic.
Řidiči měli dechové zkoušky negativní a veškerými okolnostmi nehody se nadále zabývají dopravní policisté z Plzně-venkova.
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27. října 2026