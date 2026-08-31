U události kromě zdravotnických záchranářů zasahovali také hasiči a policisté.
„V sobotu kolem 18. hodiny jsme přijali oznámení o popálení dítěte, ke kterému mělo dojít v průběhu jedné akce na Plzeňsku. Přesnou příčinu a veškeré okolnosti této události zjišťují kriminalisté,“ sdělila k události policejní mluvčí Veronika Hokrová. Bližší informace s ohledem na věk neuvedla.
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Kojenec popálený chemikálií v kočárku. Policisté už vědí, co to bylo za látku
Záchranáři předávali vážně popálenou holčičku do vrtulníku ve stabilizovaném stavu. Ten ji přepravil do specializovaného pracoviště v pražských Vinohradech.
Plochu pro bezpečné přistání vrtulníku zabezpečila jednotka Sboru dobrovolných hasičů ze Spáleného Poříčí. „Po příletu letecké záchranné služby a stabilizaci pacienta pomohla jednotka s jeho transportem do vrtulníku,“ informovali hasiči na své facebookové stránce.