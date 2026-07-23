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Řidiče při noční jízdě přemohl mikrospánek, převrácený vůz sám zavolal pomoc

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  11:16

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Za nehodou mezi obcemi Rabštejn nad Střelou a Nový Dvůr na Plzeňsku byl zřejmě mikrospánek. (23. července 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Mikrospánek byl příčinou nehody, která se stala ve středu v noci v Rabštejně nad Střelou na Plzeňsku. Šofér havaroval a vůz převrátil na bok. Sám se pak z auta nemohl dostat ven, protože ho bolela krční páteř.

Nehoda se stala kolem půl druhé ráno. Podle policejní mluvčí Evy Červenkové osmatřicetiletý řidič jel s Volvem od Rabštejna nad Střelou na Žihli.

„Zřejmě vlivem mikrospánku přejel na přímém úseku do protisměru a havaroval v levém silničním příkopu na bok,“ popsala kolizi policejní mluvčí.

Za nehodou mezi obcemi Rabštejn nad Střelou a Nový Dvůr na Plzeňsku je zřejmě mikrospánek. (23. července 2026)

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Šofér se z nabouraného vozidla nemohl dostat ven, stěžoval si na bolest krční páteře. Pomohli mu hasiči, kteří se o nehodě dozvěděli prostřednictvím systému automatického volání eCall.

Záchranáři muže převezli do nemocnice. „Utrpěl lehké poranění v oblasti hrudníku,“ upřesnila za záchrannou službu Karolína Korčíková.

Dechovou zkoušku policisté u zraněného muže neprováděli, nařídili ale odbor krve ve zdravotnickém zařízení. Veškerými okolnostmi nehody se zabývají policisté z územního odboru Plzeň-venkov.

U nehody zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Plas, dobrovolných hasičů ze Žihle a také z Jesenice ze sousedního Středočeského kraje.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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