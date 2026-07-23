Řidiče při noční jízdě přemohl mikrospánek, převrácený vůz sám zavolal pomoc

Nehoda se stala kolem půl druhé ráno. Podle policejní mluvčí Evy Červenkové osmatřicetiletý řidič jel s Volvem od Rabštejna nad Střelou na Žihli.
„Zřejmě vlivem mikrospánku přejel na přímém úseku do protisměru a havaroval v levém silničním příkopu na bok,“ popsala kolizi policejní mluvčí.
Šofér se z nabouraného vozidla nemohl dostat ven, stěžoval si na bolest krční páteře. Pomohli mu hasiči, kteří se o nehodě dozvěděli prostřednictvím systému automatického volání eCall.
Záchranáři muže převezli do nemocnice. „Utrpěl lehké poranění v oblasti hrudníku,“ upřesnila za záchrannou službu Karolína Korčíková.
Dechovou zkoušku policisté u zraněného muže neprováděli, nařídili ale odbor krve ve zdravotnickém zařízení. Veškerými okolnostmi nehody se zabývají policisté z územního odboru Plzeň-venkov.
U nehody zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Plas, dobrovolných hasičů ze Žihle a také z Jesenice ze sousedního Středočeského kraje.
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