Pro pár tisícovek na objednávku zapálil auto, za žhářským útokem byla pomsta

Autor:
  12:58
Policistům se podařilo vypátrat a následně obvinit ze žhářství třicetiletého muže, který na sklonku loňského roku zapálil v obci na Plzeňsku auto. Ze žhářství obvinili také o tři roky mladšího muže, který známého k činu přemluvil a zaplatil mu za něj. Důvodem byla pomsta.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Dvořák, HZS Praha

Hasiči vyjížděli k požáru fiatu do Střížova u Přeštic 13. prosince kolem čtvrté hodiny ráno. Kriminalisté začali na případu okamžitě pracovat a podařilo se jim získat dostatek důkazů usvědčujících pachatele.

„Pátého února proto proběhla realizace k tomuto případu, která byla spojena s domovní prohlídkou u organizátora žhářského útoku a policisté zadrželi oba muže. Třicetiletý muž byl po provedených úkonech propuštěn na svobodu, o tři roky starší muž skončil ve vazbě,“ řekla policejní mluvčí Eva Červenková.

Dvojici obvinili z poškození cizí věci. „Ačkoliv starší z mužů trestnou činnost ´pouze´ vymyslel, zorganizoval, ale přímo se samotného útoku neúčastnil, hrozí mu stejný trest jako vykonavateli,“ vysvětlila mluvčí.

Právě starší muž loni na podzim několik měsíců přemlouval svého známého, aby hořlavou látkou zapálil zaparkované vozidlo u domu. Za ochotu mu poslal na účet pět tisíc korun.

Aby měl dotyčný už konečně od svého kamaráda klid, tak se k činu odhodlal. Brzy ráno dojel do obce, polil benzinem vnitřek zaparkovaného fiatu a zapálil. Auto začalo okamžitě hořet. Od něho se vznítilo i vedle stojící auto značky Smart. Vlivem požáru se hořící fiat samovolně rozjel a najel do zavřených vrat u domu.

Motivem byla podle policie pomsta. Majitel zapáleného vozu totiž svědčí proti „objednavateli“ činu v případu jiné trestné činnosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemocnice ji vyhodila pro nadbytečnost, teď musí sestře zaplatit 1,5 milionu

Premium
Hana Harantová vyhrála soudní spor se Sušickou nemocnicí. Zařízení ji musí...

Více než 1,5 milionu korun vysoudila zdravotní sestra Hana Harantová, která se vzepřela výpovědi z práce v nemocnici v Sušici na Klatovsku. Nejdříve okresní a pak i krajský soud konstatovaly, že...

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

Sexuchtiví Němci naletěli volavkám, gang je zbil a okradl. Soud rozdal tresty

Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé...

Na autobusové zastávce pár kilometrů od Domažlic před třemi roky často brzdili němečtí řidiči. Domlouvali si tam sex s prostitutkami, užívat si s nimi chtěli v bytech, které měly ženy k dispozici....

Je mi smutno a chci zpátky na nádraží. Opilec bombardoval linku 158

ilustrační snímek

Zneužití tísňové linky řešili tento týden policisté v Plzni. Čtyřicetiletý opilý muž během úterního večera nejméně čtrnáctkrát volal na číslo 158, přestože k tomu neměl žádný důvod. Policistům pak...

13. února 2026  10:17

Kvůli šikaně a bossingu dohlédne na leteckou záchranku v Líncích supervizor

Prezident zavítal také do sídla Letecké záchranné služby v Líních u Plzně....

Na provozu armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně se bude kvůli chování s projevy šikany a bossingu náčelnice Jany Piskačové podílet nezávislý supervizor. Na webu to ve čtvrtek uvedla...

12. února 2026  16:49

Z lodního kontejneru zmizely historické motorky za 700 tisíc, zloděje hledá policie

Zloděj ukradl v Kaznějově veterána značky Indian typ Scout z roku 1938 červené...

Policisté pátrají po zloději, který v Kaznějově na Plzeňsku ukradl dvě historické motorky. Ty byly zaparkované v lodním kontejneru. Majiteli tak způsobil škodu přes 700 tisíc korun.

12. února 2026  16:36

Terminál je otevřený jen chvíli a už ho reklamují. Desky se nebezpečně viklají

Žulové desky na nově vybudovaném přestupním terminále v Klatovech se propadají,...

Hned po převzetí nového přestupního terminálu v Klatovech následovala reklamace. Kraj ji uplatňuje u dodavatelské firmy Berger Bohemia. Jak tvrdí krajský zastupitel Ján Ridzoň, pro lidi je nebezpečné...

12. února 2026  15:53

Opilý nutil bezmocnou stařenku k orálnímu sexu, viní souseda. Dostal podmínku

Krajský soud v Plzni.

Krajský soud v Plzni potrestal osmatřicetiletého muže z Rokycanska podmínkou za pokus o znásilnění starší téměř nepohyblivé seniorky. Muž se svlékl a začal otírat své přirození o obličej ženy. Vše...

12. února 2026  11:03

Byl jsem napadený, ne útočník, hájí se muž kvůli rvačce s ochrankou

Martin Šlajer a Alois Krátký (zleva) u Okresního soudu v Tachově (11. února...

„Nechápu, proč jsem obžalovaný. Vždyť já jsem byl jsem napadený, zažil jsem brutální útok,“ prohlásil u tachovského okresního soudu čtyřiačtyřicetiletý Martin Šlajer. Za dva roky starou potyčku s...

11. února 2026  16:40

S tříletou dcerou žil mezi bezdomovci a narkomany. Žebrala, jedla zbytky z popelnice

Budova Okresního soudu v Klatovech. (4. listopadu 2025)

Tříletou podmínku vyměřil Okresní soud v Klatovech devětatřicetiletému muži, který se se svojí tříletou dcerou několik měsíců pohyboval mezi bezdomovci a narkomany. Dívka chodila špinavá, jedla...

11. února 2026  11:24

Falešní policisté pět hodin přesvědčovali čerstvou matku, ta jim pak poslala úspory

Policie ČR

Podvodníci obrali o statisíce dalšího důvěřivého člověka. Tentokrát se jednalo o čerstvou maminku z Nýřan na Plzeňsku, která uvěřila telefonátu fiktivního policisty spolupracujícího s Českou národní...

10. února 2026  16:29

Nemocnice ji vyhodila pro nadbytečnost, teď musí sestře zaplatit 1,5 milionu

Premium
Hana Harantová vyhrála soudní spor se Sušickou nemocnicí. Zařízení ji musí...

Více než 1,5 milionu korun vysoudila zdravotní sestra Hana Harantová, která se vzepřela výpovědi z práce v nemocnici v Sušici na Klatovsku. Nejdříve okresní a pak i krajský soud konstatovaly, že...

10. února 2026

Sexuchtiví Němci naletěli volavkám, gang je zbil a okradl. Soud rozdal tresty

Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé...

Na autobusové zastávce pár kilometrů od Domažlic před třemi roky často brzdili němečtí řidiči. Domlouvali si tam sex s prostitutkami, užívat si s nimi chtěli v bytech, které měly ženy k dispozici....

10. února 2026  14:55

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Nadávky, facky, škrábance i nůž. Plzeňští revizoři čelí fyzickému napadání

Jedna z hlavních plzeňských tepen, Klatovská třída, projde o prázdninách...

Revizoři plzeňských dopravních podniků často slýchávají od lidí, kteří nemají jízdenky, nadávky. Fyzických útoků na ně ale v poslední době ubylo. Těžké pořízení měli revizoři i policisté například se...

10. února 2026  11:07

Ministerstvo chce nápravu šikany na letecké záchrance v Líních, armáda náčelnici podrží

Prezident zavítal také do sídla Letecké záchranné služby v Líních u Plzně....

Ministerstvo obrany chce po armádě, aby přijala nápravná opatření v případu nevhodného chování náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně. Ombudsman ministerstva navrhoval její...

9. února 2026  11:41,  aktualizováno  18:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.