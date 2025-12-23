Odpor proti solární elektrárně narazil u soudu, referendum je neplatné

Jitka Kubíková Šrámková
  9:49
Referendum zaměřené proti fotovoltaickým elektrárnám je neplatné, vzkázal Předenicím na Plzeňsku Krajský soud v Plzni. Hlasování se konalo společně s parlamentními volbami, tedy letos 3. a 4. října. Ondřej Polák, jeden z vlastníků pozemků, na nichž se mají elektrárny vybudovat, plebiscit napadl u soudu a ten mu dal za pravdu. Podle závěru soudu referendum mělo několik chyb.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

„Hlasování v místním referendu konaném ve dnech 3. a 4. října 2025 v obci Předenice je neplatné,“ konstatoval soud ve svém usnesení, které obec zveřejnila na svém webu.

Místní v referendu odpovídali na otázku: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Předenice podniklo veškeré možné kroky směřující k znemožnění výstavby FVE Předenice na pozemcích parc. č. 1013, 1014, 1145, 1147 a 1148 v katastrálním území Předenice, především pak ukončení smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, schválených zastupitelstvem dne 12. 6. 2023 a 16. 12. 2024, které tímto umožňují propojení jednotlivých pozemků uvažované fotovoltaické elektrárny v katastrálním území Předenice?“

Soud dal za pravdu navrhovateli Polákovi v tom, že otázka položená při referendu byla formulována v rozporu se zákonem. Podle soudu je nutno trvat na povinnosti obce nediskriminovat konkrétního vlastníka pozemku tím, že z celého katastru obce vyjme do formulace otázky pouze některé pozemky.

„Konkretizací jeho pozemků v otázce je oproti ostatním vlastníkům pozemků v katastru obce Předenice na základě vlastnictví těchto konkrétních pozemků diskriminován,“ stojí v usnesení.

Soud zneplatnění referenda vysvětlil i tím, že nebylo včas vyhlášeno vyvěšením oznámení na úřední desce obce minimálně patnáct dní předem. „Nebyla-li dodržena tato lhůta, nebylo referendum vůbec vyhlášeno,“ uvádí se v odůvodnění rozsudku. Obec porušila zákon o místním referendu i tím, že nebyly barevně odlišeny obálky a hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny a pro místní referendum.

Záměr odsouhlasili zastupitelé

Paradoxem celé situace je fakt, že k referendu došlo poté, co záměr investora odsouhlasilo zastupitelstvo obce. „Dne 16. června 2023 přišla firma FVE Předenice s návrhem postavit v obci fotovoltaickou elektrárnu. Zastupitelé v tom neviděli žádný problém, proto krátce nato zastupitelstvo dalo záměru stavět na soukromých pozemcích zelenou. Souhlasili jsme i s tím, že dáme k dispozici obecní cestu,“ popsal starosta František Přibáň.

Poskytnutí obecní cesty firma potřebovala k tomu, aby mohla oba pozemky propojit kabelem a dostat se k odběrnému bodu. Za uložení kabelu má obec získat 305 tisíc korun, což několikanásobně překračuje ceník vyplývající z obecní vyhlášky.

Cestu by navíc firma měla uvést do lepšího stavu, než v jakém je v současné době, a okolí elektrárny by měla osázet zelení. „Ta by měla dosahovat výše plotu, aby elektrárny nebyly, jak se říká, tak do očí bijící,“ sdělil starosta.

Vedení obce prý s firmou zkoušelo jednat ohledně dalších benefitů, což zatím investor neslíbil s argumentem, že sám neví, jak bude elektrárna rentabilní. I starosta Přibáň hlasoval pro. Odůvodnil to tím, že pole, na kterých má elektrárna stát, mají nízkou užitnou hodnotu.

„Je to spíš úhor. Nejsem pro nějaké desetihektarové elektrárny na úrodné půdě, ale když je to kousek úhoru, dá se to skousnout. Kdyby všichni byli proti, nic by se nikde nepostavilo,“ uvedl starosta.

Relevantní argumenty i ty fakeové

Následoval ale odpor některých místních, kteří k nesouhlasu přesvědčili i další obyvatele. „Následně jsme tedy referendum umožnili,“ uvedl starosta. Obyvatelé se podle něj rozhodovali jak na základě relevantních argumentů, tak i na základě těch, o kterých se dá říci, že jsou spíše ´fakeové´. „Jisté ale je, že občané mají právo se vyjádřit,“ dodal.

Další možností je podle něj nové referendum. O tom zatím rozhodnuto nebylo. „Pokud ale firma dostane stavební povolení, asi jí nikdo nezabrání v tom, aby si elektrárnu postavila,“ konstatoval starosta.

Elektrárny na dvou oddělených pozemcích by měly stát na ploše necelých dvou hektarů s výkonem asi 1,8 MWp. Byla by to první fotovoltaická elektrárna v obci. Firma zatím čeká na vydání takzvaného jednotného environmentálního stanoviska, které vydává krajský úřad a jež je nezbytné pro získání stavebního povolení.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě,...

Nečekané komplikace provázejí stavbu nejvyššího silničního mostu v Česku na chystaném obchvatu Plas na Plzeňsku. Jedna z přístupových cest k mostní konstrukci vede přes lokalitu, kde roste chráněná...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Jak se dostal vzácný velemlok před zoo? Policii se záhadu nepodařilo vyřešit

Policie hledá, kdo se v Plzni zbavil vzácného velemloka. (19. června 2025)

Půl roku policisté z Plzně hledali člověka, který v červnu odložil před ředitelstvím plzeňské zoologické zahrady plastovou bednu se vzácným živočichem. V nádobě s vodou byl jedinec celosvětově přísně...

Odpor proti solární elektrárně narazil u soudu, referendum je neplatné

Solární elektrárna. Ilustrační foto

Referendum zaměřené proti fotovoltaickým elektrárnám je neplatné, vzkázal Předenicím na Plzeňsku Krajský soud v Plzni. Hlasování se konalo společně s parlamentními volbami, tedy letos 3. a 4. října....

23. prosince 2025  9:49

Umělý sníh i přes inverzi na sjezdovkách drží, ceny skipasů jdou dolů

Předvánoční lyžování na šumavském Špičáku začalo o týden dříve než obvykle, teď...

Není to bůhvíco, ale na druhou stranu skoro zázrak. Na Železnorudsku se lyžuje navzdory dva týdny trvající inverzi a teplotám šplhajícím k deseti stupňům nad nulou. Na technickém sněhu obouvají denně...

22. prosince 2025  13:47

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do...

22. prosince 2025  13:44

Lev oslavil plzeňskou pětistovku a rýpl si do Sedláka: Je zápas, kdy se nerozčiluje?

Plzeňský útočník Jakub Lev v šanci před odkrytou brankou Pardubic

V sezoně 2012/13 byl u historického titulu, o tři roky později s Plzní slavil extraligový bronz. A v nedělním duelu s Pardubicemi (1:2) odehrál Jakub Lev za mateřský klub 500. zápas v nejvyšší...

22. prosince 2025  12:35

Jak se dostal vzácný velemlok před zoo? Policii se záhadu nepodařilo vyřešit

Policie hledá, kdo se v Plzni zbavil vzácného velemloka. (19. června 2025)

Půl roku policisté z Plzně hledali člověka, který v červnu odložil před ředitelstvím plzeňské zoologické zahrady plastovou bednu se vzácným živočichem. V nádobě s vodou byl jedinec celosvětově přísně...

22. prosince 2025  10:03

Své čtyři děti fyzicky týrala, mýt se mohly jednou týdně, viní ženu z Domažlicka

Ilustrační snímek

Kriminalisté z Domažlicka stíhají jednačtyřicetiletou ženu za týrání svěřené osoby. Matka své čtyři nezletilé děti podle policistů zanedbávala a fyzicky je týrala. Hrozí ji až osm let vězení.

22. prosince 2025  9:35

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Plzeňská zoologická zahrada bude mít medúzárium, má být největší v Česku

V plzeňské zoo má stát největší medúzárium v Česku. V rozpočtu města na příští...

Zastupitelé Plzně schválili v rozpočtu města na příští rok 15 milionů korun na projektovou dokumentaci na nové medúzárium. To má stát v areálu zoologické zahrady a má být největším v Česku.

21. prosince 2025  9:47

Plzeňský kouč Štochl: Nemá smysl kupovat hráče jen proto, že je vysoký

Úterní duel se Zlínem odehrál Talent ve speciálních tyrkysovo-bílých dresech a...

Hrát finále domácího poháru, jeden z cílů, který si vytyčili před sezonou, se splnit nepodařilo. Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje ve středečním semifinále narazili s mistrovskou Karvinou, které...

21. prosince 2025  9:46

Hasiči na Domažlicku vyjeli k požáru, uvnitř domu našli už jen ohořelé tělo

ilustrační snímek

V sobotu v odpoledních hodinách vyjížděly hasičské jednotky k nahlášenému požáru nízkopodlažního domu v Pocinovicích na Domažlicku. Když ale hasiči na místo dorazili, plameny už nebyly aktivní. V...

20. prosince 2025  15:04

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Jeden koncert nestačil. Zlatého slavíka doprovázel třemošenský orchestr Tremolo

Orchestr Tremolo při ZUŠ Třemošná odehrál tři koncerty po boku zlatého slavíka...

Členové orchestru Tremolo při ZUŠ Třemošná mají za sebou nevšední zážitek. Vůbec poprvé dostali příležitost zahrát si v pražském divadle Hybernia a navíc po boku zlatého slavíka Václava Noida Bárty a...

20. prosince 2025  8:39

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.