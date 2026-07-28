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Náraz auta při nehodě vytrhl pařez ze země, řidiče museli z vraku vyprostit

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  13:41
Řidič u Nebílovského Borku na Plzeňsku vylétl s vozidlem ze silnice, je vážně...

Řidič u Nebílovského Borku na Plzeňsku vylétl s vozidlem ze silnice, je vážně zraněný. (27. července 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Řidič u Nebílovského Borku na Plzeňsku vylétl s vozidlem ze silnice, je vážně...
Mladý řidič vyjel u Nebílovského Borku na Plzeňsku ve vysoké rychlosti ze...
Mladý řidič vyjel u Nebílovského Borku na Plzeňsku ve vysoké rychlosti ze...
Řidič u Nebílovského Borku na Plzeňsku vylétl s vozidlem ze silnice, je vážně...
9 fotografií
Záchranáři v pondělí večer převáželi do nemocnice vážně zraněného řidiče, který boural u Nebílovského Borku na Plzeňsku. Mladý šofér vyletěl s autem na rovném úseku ze silnice v tak vysoké rychlosti, že při nárazu vyrval pařez ze země. Zdemolované auto skončilo na střeše.

Vážná nehoda se stala krátce před půl desátou večer v katastru obce Nebílovský Borek.

Řidič u Nebílovského Borku na Plzeňsku vylétl s vozidlem ze silnice, je vážně zraněný. (27. července 2026)

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„Osmadvacetiletý řidič jel s vozidlem značky Renault. Z dosud nezjištěných příčin nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel s vozidlem vpravo mimo vozovku, kde se pravou přední částí vozidla střetl s oplocením obory a následně byl vymrštěn vlevo, kde se střetl s pařezem stromu. Pak se vůz otočil na střechu,“ popsala kolizi policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Při nehodě se řidič vážně zranil. Hasiči ho museli ze zdemolovaného vozidla vyprostit a pak ho předali záchranářům. Po stabilizace základních životních funkcí ho převezli na emergency Fakultní nemocnice v Plzni.

Po nárazu do pařezu vyletěl z auta motor, vůz skončil převrácený ve stromech

Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebylo možné u něj provést dechovou zkoušku. „Celková hmotná škoda byla vyčíslena na 700 tisíc korun,“ uzavřela policejní mluvčí s tím, že nehodu nadále vyšetřují plzeňští dopravní policisté.

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