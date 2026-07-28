Vážná nehoda se stala krátce před půl desátou večer v katastru obce Nebílovský Borek.
„Osmadvacetiletý řidič jel s vozidlem značky Renault. Z dosud nezjištěných příčin nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel s vozidlem vpravo mimo vozovku, kde se pravou přední částí vozidla střetl s oplocením obory a následně byl vymrštěn vlevo, kde se střetl s pařezem stromu. Pak se vůz otočil na střechu,“ popsala kolizi policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Při nehodě se řidič vážně zranil. Hasiči ho museli ze zdemolovaného vozidla vyprostit a pak ho předali záchranářům. Po stabilizace základních životních funkcí ho převezli na emergency Fakultní nemocnice v Plzni.
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Po nárazu do pařezu vyletěl z auta motor, vůz skončil převrácený ve stromech
Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebylo možné u něj provést dechovou zkoušku. „Celková hmotná škoda byla vyčíslena na 700 tisíc korun,“ uzavřela policejní mluvčí s tím, že nehodu nadále vyšetřují plzeňští dopravní policisté.