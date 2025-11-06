Josef Švamberk zemřel 24. října. „Byl jedním ze zakladatelů plavby na této, tehdy nově postavené vodní nádrži, kam nastoupil jakožto vedoucí nově budovaného rekreačního střediska v prostoru u hráze,“ vzpomínají na kapitána výletní lodi Plzeň členové plavební společnosti Lodní doprava Vranovská přehrada.
Pokračují, že po dvou letech od zahájení první rekreační sezony na Hracholuskách, byla i na tuto přehradu dodána osvědčená, nová loď typu hydrobus pro 150 osob.
„Maďarka Plzeň byla v jeho péči od samého začátku, když jí jako novostavbu, v červnu 1966 z maďarských loděnic ve Vácu, na Hracholusky přivezli a po celou dobu provozu byl i jejím kapitánem,“ dodává s tím, že loď je dnes v podstatě unikátní z celé rodiny hydrobusů, neboť je, až na několik nezbytných detailů vyplývajících z legislativního vývoje, provozována v původním stavu.
„S Josefem Švamberkem, jsme se opakovaně setkávali nejen na našich lodích, ale i při různých příležitostech, výletech a akcích v rámci tuzemských i zahraničních lodních provozů, vzájemně jsme si vyměňovali zkušenosti, pojil nás vzájemný respekt a úcta,“ uzavírají vzpomínku kolegové.
Smutná zpráva zasáhla i návštěvníky přehrady, kteří reagují na sociálních sítích: „Znal jsem ho od mala a v jeho kajutě parníku strávil krásné mládí... Bezvadnej chlap, znala jsem ho osobně 50 let. Vždy pomohl, když bylo třeba. Odešla ikona Hracholusek...“
Dojemné poslední zamávání tam nahoru poslal i Hracholuský vodník, jak napsal a symbolickou černobílou fotografií doplnil svůj pietní příspěvek správce stejnojmenného profilu na Facebooku. Hracholuský vodník se zjevuje na vodním díle a také informuje o novinkách z místa a okolí.