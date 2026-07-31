„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla dnes policejní mluvčí Eva Červenková.
Nehoda se stala ve středu po 15. hodině na Třídě 1. máje nedaleko mateřské školy.
Podle policie třicetiletý muž jel s vozidlem Ford Mustang od Trnové směrem do centra Horní Břízy. Na místě spolujezdce seděla o tři roky mladší žena.
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Smolná jízda. Šoférovi se zákazem řízení vypadla cestou spolujezdkyně z auta
„Z dosud zjištěných skutečností měla žena v levotočivé zatáčce otevřít dveře od vozidla, aby uvolnila bezpečnostní pás, který byl ve dveřích přivřený. Následkem toho z vozidla za jízdy vypadla,“ popsala nehodu policejní mluvčí.
Žena se při pádu zranila, utrpěla středně závažné zranění. Její stav se ale později začal zhoršovat a na následky zranění v nemocnici zemřela.
Šofér měl dechovou zkoušku negativní. Policisté ale lustrací zjistili, že má zadržený řidičský průkaz. „Veškerými okolnostmi události se policisté dál zabývají,“ dodala Červenková.