  10:52
Za vážnou nehodu, která se v neděli v noci stala mezi Horní Břízou a Žilovou na Plzeňsku, může zřejmě rychlá jízda teprve devatenáctiletého řidiče. Ten vyjel ze silnice, narazil do stromu a přejel přes silnici do druhého příkopu. Jednoho z jeho mladších spolujezdců museli hasiči vystříhat a s velmi vážným zraněním ho vrtulník přepravil do nemocnice.
Při vážné nehodě mezi Horní Břízou a Žilovem na Plzeňsku se zranili tři mladíci. Jednoho z nich přepravil do nemocnice vrtulník, hasiči ho museli vystříhat. (18. srpna 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala krátce před půlnocí. Podle policie devatenáctiletý mladík jel s Mercedesem Benz od Žilova směrem na Horní Břízu. Silnice je v tomto úseku plná zatáček.

„Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla dopravně technickému stavu vozovky a svým schopnostem, přejel levou krajnici do silničního příkopu, kde narazil do stromu. Dále ve smyku přejel zpět na vozovku a skončil v pravém silničním příkopu,“ popsala vážnou nehodu policejní mluvčí Eva Červenková.

Při kolizi se zranil nejen řidič, ale i jeho dva mladší spolujezdci ve věku 18 a 17 let.

Cizinci v sajdkáře havarovali při projížďce na Rokycansku, oba jsou zranění

Kromě záchranné služby vzlétl k nehodě i vrtulník z Líní. „První dva mladíci byli po ošetření přepraveni sanitkami na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni. Utrpěli lehké a středně vážné zranění,“ vypočetl za záchrannou službu Luboš Bouček.

Třetího mladíka museli nejprve hasiči ze zdemolovaného vozidla vyprostit pomocí hydraulických nástrojů. Až poté si ho vzali do péče záchranáři. „Utrpěl velmi závažné zranění. Po zajištění základních životních funkcí byl do nemocnice letecky transportován,“ uzavřel výčet zraněných Bouček.

Dechovou zkoušku měl řidič negativní. Jak přesně se kolizi stala, nyní zjišťují dopravní policisté.

