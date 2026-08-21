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Prasárna, podvod, mezinárodní ostuda, zuří fanoušci po zrušení festivalu

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  14:19

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Účastníci Hip Hop Kempu přijeli na Plzeňsko zbytečně. Festival se nekoná. (21. srpna 2026) | foto: Petr EretMAFRA

Fanoušci Hip Hop Kempu nešetří kritikou vůči pořadatelům, kteří akci odvolali den před jejím začátkem. V pátek a v sobotu se měla uskutečnit v bývalé raketové základně u Hadačky na Plzeňsku. Příznivci festivalu, který kdysi patřil k největším festivalům svého druhu v Evropě, mluví o mezinárodní ostudě.

Několik stovek fanoušků už přijelo na kemp s denním předstihem, spali ve stanech. Od chvíle, kdy se dozvěděli o zrušení festivalu, zvažovali, zda na místě setrvají, nebo se vrátí domů.

Někteří se podle fotografa iDNES.cz kolem poledne i po něm balí, jiní chodí po areálu bývalého vojenského prostoru s repráky, odkud se line hlasitá hudba. Každopádně nic nenapovídá tomu, že měl již dnes propuknout festival. Žádná stage nestojí.

Přijel na něj i fanoušek z Bavorska. Do Plzně se dostal vlakem, zbytek cesty absolvoval na elektrokole. Teď řeší otázku, kde si kolo nabije, když v areálu nefunguje elektřina.

„Možná tu dnes bude takový lidový festival, který si uděláme sami. Ale zatím váháme, jestli zůstat, nebo se vydat domů.“

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