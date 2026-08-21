Několik stovek fanoušků už přijelo na kemp s denním předstihem, spali ve stanech. Od chvíle, kdy se dozvěděli o zrušení festivalu, zvažovali, zda na místě setrvají, nebo se vrátí domů.
Někteří se podle fotografa iDNES.cz kolem poledne i po něm balí, jiní chodí po areálu bývalého vojenského prostoru s repráky, odkud se line hlasitá hudba. Každopádně nic nenapovídá tomu, že měl již dnes propuknout festival. Žádná stage nestojí.
Přijel na něj i fanoušek z Bavorska. Do Plzně se dostal vlakem, zbytek cesty absolvoval na elektrokole. Teď řeší otázku, kde si kolo nabije, když v areálu nefunguje elektřina.
„Možná tu dnes bude takový lidový festival, který si uděláme sami. Ale zatím váháme, jestli zůstat, nebo se vydat domů.“