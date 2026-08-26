O střechu nad hlavou přišlo sedm lidí, nikdo z nich nechtěl s reportérem iDNES.cz mluvit. „Jsou v šoku. Azyl našli u příbuzných. Někteří jsou v objektu naší školy, jiní jsou tady, postávají, posedávají a dívají se na tu zkázu,“ popsala před řadou poničených domů Petrů.
„Ještě nám pořádně nedochází, co všechno se stalo. Dva první domečky se zřejmě podaří zachránit, u těch dalších to vypadá na demolici. Ale uvidíme,“ pokračuje starostka s tím, že obec je připravena všem zasaženým lidem poskytnout jakoukoliv pomoc. „Jsme tu pro ně.“
Dnešní noc tak lidé, kteří přišli o domov, přečkají u svých příbuzných. Pomoc nabídli i starostové z okolních obcí.
Starostce přišla SMS o požáru krátce po jedné hodině v noci s tím, že hoří jeden objekt. Domnívala se, že to bude třeba nějaká kůlnička. „Pak mi ale volal řídicí důstojník, že hoří domy a musíme zajistit ubytování pro sedm lidí,“ vzpomíná na šok. Poslední větší požár zasáhl Bezvěrov v roce 2015, kdy shořela místní hospoda.
Požár se starostky dotkl i osobně. Plameny poničily i dům, který momentálně rekonstruuje. „Když jsem zjistila, že hoří i náš barák, běžela jsem se tam hned podívat, kde je pes. Naštěstí byl z druhé strany domu a nic se mu nestalo,“ vzpomněla s úlevou na sedmiletého staforda.
Starostka spolu s dalšími připravila v budově základní školy a před ní občerstvení nejen pro zasažené obyvatele, ale i pro hasiče. „Uvařili jsme bramboračku, od rána vaříme čaj, mají tady vodu, limonádu, sušenku ke kávě,“ vyjmenovala Jana Petrů.
Dodala, že hlavní je, že se nikomu nic vážného nestalo. Zranění utrpěl jen starší muž, který bydlí v prvním domě v řadě, kde zřejmě začalo hořet. „Bydlí v tomhle zeleném domě. Zřejmě se snažil požár uhasit a při tom se zranil. Má výron nohy a zlomené žebro. Ale už je z nemocnice doma,“ konstatovala první žena Bezvěrova.
|
Plameny šlehají ze střechy, volal oznamovatel. Na Plzeňsku shořely čtyři domy
Právě zde pravděpodobně požár vznikl. „Bylo to zřejmě v prostoru dílny, ale více řekne až vyšetřovatel,“ uvedl řídicí důstojník hasičů Pavel Valm, který na místo dorazil zhruba 45 minut po příjezdu prvních jednotek.
Stavební konstrukce domů jsou na sebe těsně nalepené, některé domy nemají mezi sebou zděné štíty. „Požár se rychle šířil po dřevěném krovu. Když jsem na místo dojížděl, plameny šlehaly ze střechy,“ popsal Valm.
U požáru se střídalo kolem deseti jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů ze širokého okolí. Právě dobrovolných hasičů tu bylo hodně.
„Když jsme sjížděli z kopce do Bezvěrova, vypadalo to, jako by hořela celá obec,“ vzpomíná na noční výjezd jeden ze zasahujících dobrovolných hasičů, kterého redaktor iDNES.cz na místě potkal ještě v dopoledních hodinách.
Rozsáhlý požár na objektech včetně dílny a garáže napáchal škody za 18 milionů korun. Hasiči uchránili hodnoty za 10 milionů. Příčinu požáru objasní až další vyšetřování.