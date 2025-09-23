Při pádu letadla na Plzeňsku zemřel jen 76letý pilot, příčiny nehody jsou zatím nejasné

  9:59
V letadle, které v pondělí odpoledne spadlo nedaleko Balkové na Plzeňsku, nebyl kromě pilota nikdo další. Potvrdila to policie i experti z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN), kteří nyní zjišťují, proč letoun havaroval. Šestasedmdesátiletý pilot nehodu nepřežil.
Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku podle hasičů zřejmě havarovalo menší letadlo a začalo hořet. (22. září 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Letadlo spadlo a hořelo krátce po třetí hodině odpoledne do lesa nedaleko Balkové na severním Plzeňsku. Jeho trosky byly rozeseté v lese do vzdálenosti 300 metrů.

Jednalo se o dvoumotorový šestimístný letoun americké výroby. „Konkrétně to byl Beechcraft BE 58 Baron,“ potvrdil v úterý ráno technický inspektor ÚZPLN Jiří Procházka. Letadlo letělo z Příbrami a namířeno mělo do Karlových Varů.

Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil

Stroj řídil šestasedmdesátiletý muž, který zemřel na místě. Podle zjištění iDNES.cz to byl pilot, který létal pravidelně.

Záchranné složky se k troskám letadla špatně dostávaly. Zpočátku nebylo jasné, kolik lidí v letadle cestovalo. Hasiči a policisté proto prohledávali les, zda tam někdo není zraněný či mrtvý. Policisté až dnes s jistotou řekli, že nikdo další ve stroji neseděl.

Odborníci z ÚZPLN dnes na místě stále pracují, sbírají a zkoumají trosky letounu. „Zjišťujeme, co bylo příčinou pádu letounu,“ uvedl Procházka. Zda letoun vybuchl už ve vzduchu, nebo začal hořet až po dopadu na zem, není v tuhle chvíli vůbec jasné.

U Balkové jsou také policisté. „V současné době na místě probíhá řada procesních úkonů a věc jsme kvalifikovali jako trestný čin usmrcení z nedbalosti,“ informovala policejní mluvčí Eva Červenková.

23. září 2025  9:59

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Mistrovství České republiky v rallye má za sebou poslední závod. Napínavé souboje viděli diváci při Rally Pačejov v sobotu 20. a v neděli 21. září 2025, vítězem se stal Jan Kopecký. V našem článku...

21. září 2025

