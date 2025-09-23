Letadlo spadlo a hořelo krátce po třetí hodině odpoledne do lesa nedaleko Balkové na severním Plzeňsku. Jeho trosky byly rozeseté v lese do vzdálenosti 300 metrů.
Jednalo se o dvoumotorový šestimístný letoun americké výroby. „Konkrétně to byl Beechcraft BE 58 Baron,“ potvrdil v úterý ráno technický inspektor ÚZPLN Jiří Procházka. Letadlo letělo z Příbrami a namířeno mělo do Karlových Varů.
Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil
Stroj řídil šestasedmdesátiletý muž, který zemřel na místě. Podle zjištění iDNES.cz to byl pilot, který létal pravidelně.
Záchranné složky se k troskám letadla špatně dostávaly. Zpočátku nebylo jasné, kolik lidí v letadle cestovalo. Hasiči a policisté proto prohledávali les, zda tam někdo není zraněný či mrtvý. Policisté až dnes s jistotou řekli, že nikdo další ve stroji neseděl.
Odborníci z ÚZPLN dnes na místě stále pracují, sbírají a zkoumají trosky letounu. „Zjišťujeme, co bylo příčinou pádu letounu,“ uvedl Procházka. Zda letoun vybuchl už ve vzduchu, nebo začal hořet až po dopadu na zem, není v tuhle chvíli vůbec jasné.
U Balkové jsou také policisté. „V současné době na místě probíhá řada procesních úkonů a věc jsme kvalifikovali jako trestný čin usmrcení z nedbalosti,“ informovala policejní mluvčí Eva Červenková.
