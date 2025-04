Voda z van a sprch odtéká bez užitku, v Plzni ji chtějí využít jako zdroj tepla

10:13

Voda ze sprch a van Plzeňanů jde do čističky odpadních vod (ČOV), ale teplo obsažené v této vodě uniká zatím bez užitku do okolí. Plzeňská teplárenská to chce změnit. Znamenalo by to ale zhruba půlmiliardovou investici do zařízení, jehož srdcem by bylo tepelné čerpadlo. To je shrnutí projektu na využití odpadního tepla z ČOV Vodárny Plzeň.