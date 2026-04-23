Návrat po 15 letech. Do plzeňské zoo přivezli dikobraza se zákeřnými bodlinami

Autor:
  13:51
Plzeňská zoologická zahrada se po patnácti letech snaží obnovit chov stromových dikobrazů druhu urzon kanadský. K dvouleté samici nyní nechala přivézt mladšího samce. Než je chovatelé spojí, musí samec váhově dohnat samičku.
Sameček urzon kanadský se v plzeňské zoo teprve zabydluje. Je mu devět měsíců. | foto: Kristýna Rothová

Návštěvníci mohou v plzeňské zoo obdivovat také dikobraza srstnatonosého.
Plzeňská zoo chová také dikobraza filipínského. Zvíře je známé i jako osinák či...
5 fotografií

Podle zooložky Kristýny Rothové jsou největší zajímavostí těchto stromových severoamerických dikobrazů jejich bodliny. „Jsou na nich zpětné háčky. To způsobí, že když se bodlina zapíchne, nelze ji vytáhnout a kůže se při vyndávání trhá,“ popsala zooložka s tím, že takové poranění je u psů v Americe jedno z nejčastějších.

Návštěvníci plzeňské zoo zatím mohou vidět ve výběhu, který se nachází vedle rysů kanadských v severoamerickém celku, zatím jen samičku. „Jsou jí dva roky a do Plzně přicestovala loni na podzim,“ informovala Rothová.

Minulý týden přivezli i samce, kterému je devět měsíců. „Nyní se nachází v karanténě, kde musí svoji budoucí partnerku váhově dohnat,“ vysvětlila opatření zooložka.

Dikobrazi mají v zooparku vylepšený výběh, lidé je budou moci sami nakrmit

Ošetřovatelé doufají, že od příštího roku začnou tato zajímavá zvířata rozmnožovat. „Mládě se nám podařilo odchovat pouze jednou, tak si držme palce, ať tento chovný pár založí úspěšnou éru chovu urzonů,“ uzavřela.

V Plzni chovají celkem pět druhů dikobrazů. Dva jsou stromové, tři pozemní.

28. června 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní

Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost...

Muži chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, přišel si na miliony. Soud ho potrestal

Premium
Milan Brabec u Okresního soud v Tachově. (16. dubna 2026)

Okresní soud v Tachově potrestal pětasedmdesátiletého Milana Brabce za podvod podmínkou. Seniorovi podle závěru soudu 25 let chodil starobní důchod mrtvé tchyně, ten ovšem tvrdí, že o ničem nevěděl....

Vraždící primář může za mřížemi pracovat jako vězeňský lékař, soud mu to nezakázal

Premium
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Bývalý primář z domažlické nemocnice Vojtěch Č., který si odpykává výjimečný trest 28 let vězení za vraždu kolegyně a pokus o vraždu rodinné známé, by mohl v rámci výkonu trestu pracovat i jako...

Výlety za vláčky se zvrhly v orgie. Přemohl mě chtíč, kál se muž, dostal podmínku

Premium
Dvaačtyřicetiletý muž z Plzně u soudu. Za pohlavní zneužívání, šíření...

Čtyři roky nesmí samostatně pracovat s dětmi, nastoupí ambulantní sexuologickou léčbu a na zkušební dobu tří let má odložen trest odnětí svobody na dva a půl roku. Plzeňský okresní soud v úterý...

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Ilustrační snímek

Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.

Návrat po 15 letech. Do plzeňské zoo přivezli dikobraza se zákeřnými bodlinami

Sameček urzon kanadský se v plzeňské zoo teprve zabydluje. Je mu devět měsíců.

Plzeňská zoologická zahrada se po patnácti letech snaží obnovit chov stromových dikobrazů druhu urzon kanadský. K dvouleté samici nyní nechala přivézt mladšího samce. Než je chovatelé spojí, musí...

23. dubna 2026  13:51

Stromy na náměstí? Populismus a neúcta k historii, říká bývalý šéf památkářů

Návrh na úpravu náměstí Republiky z brněnského architektonického a...

„Vybagrovat na plzeňském gotickém náměstí po celé délce příkop je z kategorie hovadin.“ I takové komentáře přicházejí z odborné komunity na adresu vedení města Plzně. V srdci městské památkové...

23. dubna 2026  10:11

Český výletník: Plzeňský alkotrojúhelník. Tady jsem se ztratil jako na Bermudách

Plzeňský Prazdroj má ve svém logu trochu bizarně svou vlastní vrátnici –...

Autor rubriky Český výletník napsal novou knihu Lahodné Česko, gastronomický průvodce. Nechybí v ní samozřejmě ani alkohol, a ten je nejvíc doma, kde? Přece v Plzni a jejím okolí. Kromě Plzeňského...

23. dubna 2026

Tohle náměstí bude Gottovo. Po letitých diskuzích se na radnici shodli

Prostranství před bývalým domem Peklo v Plzni se bude jmenovat náměstí Karla...

Zpěvák Karel Gott bude mít v rodné Plzni své náměstí. Zastupitelé centrálního městského obvodu dnes rozhodli o tom, že jeho jméno ponese prostranství před kulturním domem Peklo.

22. dubna 2026  16:37

OBRAZEM: Pláž oblíbeného Boleváku dostává tři nová mola s exotickým dřevem

Instalace nových mol pro plavce a úpravy plovárny u Velkého Boleveckého rybníka...

Město Plzeň nechává instalovat u pláže Ostende oblíbeného Velkého boleveckého rybníka nová plovoucí mola. Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) začnou sloužit v letošní koupací sezoně. Největší...

22. dubna 2026  15:14

Stavba obchvatu Přeštic nabrala zpoždění, dělníci teď svařují železniční most

Výstavba obchvatu Přeštic na Plzeňsku nabrala kvůli archeologickému průzkumu...

Když loni na jaře dělníci poprvé kopli do země při stavbě více než pětikilometrového obchvatu Přeštic na Plzeňsku, všichni byli přesvědčeni, že v závěru roku 2026 po něm budou jezdit auta. Jenže...

22. dubna 2026  11:33

Na kruhovém objezdu potkal mladý řidič autobus, který pak kilometry vybržďoval

Ilustrační snímek

Autobus plný lidí, který jel o víkendu v noci na Domažlicku, ohrožoval řidič osobního vozidla. Mladík autobus několikrát vybržďoval, a když se ho šofér autobusu snažil předjet, nedovolil mu to....

22. dubna 2026  9:48

Chartista kvůli nátlaku odešel do exilu, po 40 letech se s důstojníkem StB potkal u soudu

Ilustrační snímek

Za zneužití pravomoci úřední osoby stanul dnes před soudem v Plzni dvaasedmdesátiletý bývalý důstojník StB Václav Česák. Podle obžaloby navrhl v roce 1983 založit svazek Tiskař na zaměstnance...

21. dubna 2026  16:22

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Ilustrační snímek

Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.

21. dubna 2026  14:22,  aktualizováno 

Dívku nechali živořit v boudě na dvoře. Soud znovu potrestal nevlastní rodiče

Obžalovaná dvojice před Okresním soudem v Klatovech. Soud je znovu potrestal...

Okresní soud v Klatovech se znovu zabýval případem fyzického a psychického týrání dívky, za kterým podle žalobkyně stojí její nevlastní rodiče. Dvojice nedávala dívce dost jídla, školačka chodila ve...

21. dubna 2026  15:54

Výlety za vláčky se zvrhly v orgie. Přemohl mě chtíč, kál se muž, dostal podmínku

Premium
Dvaačtyřicetiletý muž z Plzně u soudu. Za pohlavní zneužívání, šíření...

Čtyři roky nesmí samostatně pracovat s dětmi, nastoupí ambulantní sexuologickou léčbu a na zkušební dobu tří let má odložen trest odnětí svobody na dva a půl roku. Plzeňský okresní soud v úterý...

21. dubna 2026  12:38

Poslední možnost vidět unikátní exponáty Pattonova muzea, čeká ho stěhování

Šéf plzeňského Muzea generála Pattona Ivan Rollinger ukazuje památeční předměty...

Po více než dvou desetiletích budou mít lidé letos naposledy možnost navštívit plzeňské Muzeum generála Pattona (Muzeum Patton Memorial Pilsen) s mnoha exponáty, které připomínají osvobození...

21. dubna 2026  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.